調研顯示：逾8成異鄉青年 想逃離北上廣深返鄉

「去北上廣深闖一闖，還是回老家？」這似乎成了橫貫在小鎮青年心中的一道成長母題。（取材自南風窗）

幾年前當「逃離北上廣」的口號在互聯網上爆火，一線大城市的無盡壓力落在無數年輕人身上，「逃離」一詞更透露著些許的迴避和無奈，如今，年輕人奮鬥與追逐的方向是否悄然發生改變？調查顯示，超過八成在北上廣深打拚的異鄉人，都隱約想過要返鄉。

中新財經報導，近日，以Soul App 大量Z世代用戶為調研對象，Just So Soul研究院發起了一項「小鎮青年擇業觀」的站內小調查，最終有超1000位成長於普通地級市、縣城及農村的年輕人進行了有效填寫，他們或在大城市打拚，或留守家鄉，但每一種選擇的背後，都是小鎮青年對大時代的真實回應。

「去北上廣深闖一闖，還是回老家？」這似乎成了橫貫在小鎮青年心中的一道成長母題。何為小鎮青年？從收入對比數據上確實可以看到，北上廣深、新一線城市和其他地方相比，薪資水平整體要高出一截。數據顯示，73%的北上廣深打工人的月收入超過了8000元（人民幣，下同，約1200美元），其中13%的人月薪甚至超過4萬元；而在普通地級市工作的年輕人中，只有30%月薪超8000元；再到更小的縣城裡，月薪超過8000元的人只有24%，但有趣的是，還有2%的縣城打工人的月薪超過了4萬元。

如今，當大城市裡更加激烈的社會競爭、單身焦慮、育兒成本、房價 等現實擺在這一代年輕人面前時，他們又開始思考自己的人生是否要繼續在壓力和內捲的跌宕中艱難前行。

這其中，有一部分人選擇了回望家鄉。調研數據顯示，在北上廣深、新一線城市打拼的異鄉青年中，僅有17%的人從未考慮過回家鄉工作，這意味著，他們之中，超過八成都隱隱約約想過回家的問題，而其中，超過半數的人更是有仔細地考慮過回家。「想離父母，親朋近一點」(58%)，「大城市生活成本和房價過高」(49%)，「大城市競爭太激烈，內捲嚴重」(41%)成為他們不願留在北上廣深最主要的三大原因。

事實上，互聯網不僅拉近了人的距離，也拉平了某些信息差，大城市的「卷」已經不用親自體驗就有所耳聞。數據顯示，留在家鄉工作的小鎮青年們，有59%的人都不願前往大城市工作。

當前，北上廣深的絕對吸引力已經被新一線城市所分散，而對於非新一線的省會城市、普通地級市，甚至是一部分的縣城，都已經成長為中國經濟不可或缺的增長點，小城市工作機會貧瘠的刻板印象或正在改變。

從調查數據也可看到，小鎮青年的職業選擇更加平均，雖然沒有特別熱門的行業，但各行各業都可以發光發熱。值得注意的是，有18%的小鎮青年是自由職業者，佔比最高，而17%的人是普通的企業員工，13%的人在政府部門、事業單位或學校工作。

從調查中可以看出，不少小鎮青年對自己所在的地區創業環境給出了相對積極的預估。數據顯示，54%的小鎮青年認為在家鄉創業有難度但不乏有機會，而有18%的青年對在家鄉創業前景是看好的。