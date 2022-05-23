機器人核酸採樣 只需30秒

上海等多個城市組建15分鐘的核酸採樣圈，導致核酸採樣員人力吃緊。上海當局近日開發一款智能採樣機器人，受檢者只要靠近採樣機器人，30秒就可完成一次核酸採樣。小圖為移動核酸採樣車內的採樣機器人。（取材自澎湃新聞）

上海等多個城市組建15分鐘的核酸採樣圈，需要大量的核酸採樣員，近日還開發一款智能採樣機器人，完成一次核酸採樣僅需30秒鐘。

澎湃新聞報導，這款核酸自動採樣機器人，受檢者走到車前掃碼，來到採樣視窗，張嘴，鏡頭識別口腔位置，機械臂帶動採樣棉簽塞入口中，轉動採樣。其後機械臂對準試管塞入，另一支機械臂伸過來剪斷採樣棉花棒，棉花棒入試管。試管伸到車頂部，上下兩個埠交接，擰上試管，再放到底部試管架，一次無人操作核酸採樣完成，僅需用時30秒。

圖為移動核酸採樣車內的採樣機器人。（取材自澎湃新聞）

上海1.0版新能源核酸採樣車，已有近80輛在徐匯、閔行、虹口、浦東新區、長寧區、黃浦區等區域部署。醫護人員在車內，雙手穿過車窗玻璃上的兩個洞口就可對人群進行核酸採樣。「車動人不動」可以最大程度避免居民間的交叉感染，也保護醫護人員。

最近開發新一代2.0版「賽瑞（SAIRI）智慧移動核酸採樣車」，配置自動無人核酸採樣系統，該系統具備1至2台核酸採樣機器人，利用「視覺+力控」感知技術實現每30秒人次的無人採樣吞吐量。此外，車輛配備了自動消殺和正壓隔離功能，同時可增設掌上型數位電子哨兵設備，以實現人臉識別 、身份校驗、核酸碼掃碼和資訊加密上傳功能。

報導稱，這款賽瑞（SAIRI）智慧移動核酸採樣車在操作安全性、空間舒適度等方面更優化。該車的車型較大，車內空間寬敞，可允許兩位醫護人員同時採樣，但同時整車高度小於2.1米，能輕鬆進地下停車庫。採樣車內外都安裝有照明燈，可為夜間核酸採樣提供便利。

同時，醫護人員在車內無需穿防護服，即可進行核酸採樣。因為智慧移動核酸採樣車加裝車內正壓設備，同時雙層電離高效過濾消毒設備對空氣進行完全消殺，避免了外部空氣通過空調循環系統進入車內對醫護人員造成風險。車內配有空調，醫護人員不用擔心高溫 下工作有中暑的風險，工作的舒適度、安全性得到提高。