日均萬人離上海 多奔赴蘇浙皖3省

網傳影片顯示，虹橋火車站擠滿要離開上海的民眾。（影片截圖）

上海逐步解封，分階段開放社會活動，加開鐵路、航班數量，至20日，上海開行鐵路班次總計已增至21趟，單日預計發送旅客約1萬人次，主要是離滬返鄉人群，江蘇、浙江和安徽3省則是主要目的地。

第一財經報導，根據鐵路上海站訊息，16日上海虹橋站開行列車12趟，主要目的地是杭州、南京、合肥、南昌等。另據中國鐵路微信 公眾號，鐵路部門自18日起，在每天開行12趟列車的基礎上，恢復上海虹橋至寧波、阜陽西、石家莊3趟旅客列車，恢復開行上海至南京、合肥南、杭州東、鹽城5趟旅客列車。

航空方面，16日起開始恢復少量上海始發的國內定期航班以來，多家航空公司陸續恢復班次，且推出了定製包機業務。包括東方航空執行上海浦東至鄂爾多斯航班，上海虹橋至大連航班。22日、25日、27日上海至大連航班執行3班。

吉祥航空16日恢復上海浦東-福建龍岩往返航，是吉祥航空恢復的首個上海始發國內定期客運航班，此外18日起將陸續恢復上海至貴陽、瀋陽、海口、三明、呼和浩特、烏魯木齊6條航線，其他還將計畫執行上海浦東往返宜昌、上海浦東往返大連航班。

春秋航空18日恢復上海往返昆明航班。並另執行上海浦東往返大連、上海浦東往返瀋陽航班。25日起海南航空計畫執行上海至海口單程航班。另金鵬航空也將有上海往返貴陽、上海往返深圳的航班。

一周以來，離開上海的人去哪兒了？健康時報報導，據百度 地圖遷徙大數據，上海遷出人口主要目的地為：江蘇省，占上海遷出人口總量的32% ，其次是浙江和安徽省 。排在前10名的目的地還有江西、河南、山東、湖北、湖南、廣東、福建。

據報導，無論是機場，還是鐵路，目前離滬需持有機票或火車票，出示健康碼、48小時以內核酸檢測 陰性證明和24小時以內抗原檢測陰性證明。如提供24小時以內核酸檢測陰性證明，可免抗原檢測證明。