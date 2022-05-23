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內蒙書記稱要改文風 籲媒體「自己不信的話別說」

記者羅印冲／綜合報導
內蒙古自治區黨委書記孫紹騁日前到人民日報社內蒙古分社考察。（取材自觀察者網）
內蒙古自治區黨委書記孫紹騁日前到人民日報社內蒙古分社考察。（取材自觀察者網）

內蒙古自治區黨委書記孫紹騁日前考察當地媒體，他表示要改文風，「關於我的活動的報導愈短愈好」，還強調要真實反映基層情況，「連自己都不信的話就不要說」。此外，中共20大前加強宣傳，新華社預告，23日起推出50集關於中國國家主席習近平的網路短片。

據觀察者網，孫紹騁20日先後到新華社內蒙古分社、人民日報社內蒙古分社和中央廣播電視總台內蒙古總站參觀考察。孫紹騁說，真誠歡迎媒體進行監督，多提寶貴意見，「幫助我們發現問題、改進工作」。

他並稱要改文風，「關於我的活動的報導愈短愈好，讓人們知道幹了什麼就行」；真實反映基層情況，「自己都不信的話就不要說」；創新話語表達，把政治話語、專業術語轉化為新聞語言，多說老百姓聽得懂、願意聽的家常話。但他也說，新聞媒體是中共黨和人民的喉舌。要講政治，堅持正確政治方向和輿論導向。

另據新華社官網，23日起將推出50集微影片「足跡」，內容跨越40多年，要讓讀者認識「一路走來的習近平」。在預告片中，敘述者從習近平十五、六歲「從大城市來到窮鄉僻壤」說起，並指他在工作的地方敢「冒天下之大不韙」指出問題、帶大家走出困境等。

新華社4月18日起在官網開闢「近鏡頭，溫暖的瞬間」專欄，以照片回顧習近平執政。專欄描述，中共18大以來，習近平「謀劃國內外大局、推進改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍各項事業呈現嶄新局面」。

習近平 中共

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