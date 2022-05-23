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啞巴說話？ 馬化騰懟年輕人的「不確定性」

香港特派員 李春
馬化騰（右）向來低調、慎言，近日卻評論起「中國經濟」。（路透資料照片）
馬化騰（右）向來低調、慎言，近日卻評論起「中國經濟」。（路透資料照片）

中國的熱搜概念，本意是指根據搜索引擎關鍵詞帶出最多流量的內容或事件排行榜。雖坊間有披露熱搜是可受調控，是可買可撤的，但仍無可替代。上熱搜的，多是成千上萬人所關注之事，這兩天中國經濟居然上了熱搜，就成了一個很熱門的事件。被指是中國最低調、慎言的企業家馬化騰，也因為「中國經濟」，一鳴驚人。

這一熱門事件的來龍去脈，也不複雜，是那位一向衛國護黨的胡錫進，從環球時報退休後引起新關注，這幾天愛說一些聽上去結鬱在心的話，最新一段是上周末對中國經濟哀聲嘆氣，引來有人專門撰文，說「除了胡錫進，沒人關心經濟了」。那文章寫得很平實，大意是中國經濟倒退，經濟學家面對愈發頹廢的經濟狀況噤聲不語，反倒是胡大膽直言。作者很無奈地說，既然大家如此噤若寒蟬，就讓胡一個人去關心經濟吧。

這篇文章發出後，上周六在中國經濟界熱傳，很多人評說，最後熱到圈外，成為熱搜話題的，主要是當天半夜3點，騰訊老闆馬化騰引了文章一段，點評說「這段描述得太形象了」。到周日，這事真熱搜起來。這事件熱起來有兩個火頭，一是陷落中的中國經濟本身，一是在中國經濟下沉中掙扎的中國青年。

學者張鳴評論說，「馬化騰在網上發言，基本上等於啞巴說話，連啞巴都說話了，可是大事不好。」馬化騰出面澄清：「我什麼都沒說過」。的確，他可以說不過轉了一個帖，前面加了幾個字的評論。

而就中國經濟本身，已不用解說，那天統計局公布4月經濟數據，忘了關掉網路討論區，就有了一番對經濟現狀的評說，集中討論的是怎麼救經濟，又怎麼救自己，其後更有外電大行對中國經濟的展望傳來，其中最慘的是說中國經濟只能增長2%了。

倒沒多少人去理解胡錫進苦口婆心聊經濟，而是引出對經濟界特別是經濟學家的評說，有討論說今天中國談經濟似乎變敏感；有討論中國經濟學家因何成了「感情博主」，由之引出對中國經濟到底走在什麼道上，又會有何結局了。

第二，要先明白馬化騰點評胡錫進，因其引的那段是有關青年之話，而不是胡談經濟的話，因此多數人認定這是馬化騰在「懟」（指責）年輕人。與之搭配的，還有獨立經濟學者馬光遠說，經濟好時賺不到錢，經濟不好就不用為難自己；以及搜狐老闆張朝陽發文，要中國年輕人不要太努力工作，保重身體。

馬化騰、張朝陽之流的言論，因何引起那麼大的反應呢，主要是堪憂在經濟中顛簸得最厲害的年輕人。一方面老數據說，今年畢業生創新紀錄逾千萬，找工作不易；又有新數據說失業率創新高，年輕人占比逾一成八；還有統計局最新工資數據，看完學者說中國年輕人要做好過苦日子準備了。總之，年輕人問題成為中國經濟一大「不確定性」了。

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