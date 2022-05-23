「你離去不能結束我的愛」 安徽83歲婦手寫200萬字憶亡夫

張愛蘭在安徽蕪湖的家中準備閱讀她寫的小說手稿《繾綣曲》。（新華社）

「你的離去不能結束我對你的愛」，這段文字來自安徽83歲老人張愛蘭寫的小說 手稿《繾綣曲》。原本，張愛蘭與丈夫徐國誠結婚時定下誓言，要在金婚時寫一本以兩人生活為素材的小說，沒想到徐國誠50歲那年因為癌症 病逝，張愛蘭便花了兩年多時間，獨自手寫修改200萬字，最終定下60萬字的手稿。

張愛蘭在安徽蕪湖的家中展示她與丈夫徐國誠的結婚照。（新華社）

新華社報導，1963年，張愛蘭與徐國誠結婚，當時他們定下誓言，要在結婚50年時寫一本屬於兩人的小說，書名就叫《繾綣曲》。

兩人結婚後，夫妻倆一起研究寫作方法，一起暢聊工作中的趣事和難題，一起討論三個女兒過冬的棉襖怎麼縫製等等。別人眼中，他們是令人羨慕的模範夫妻，但讓張愛蘭沒想到的是，婚後22年那一年，無情的癌症找上50歲的徐國誠，讓他的身體狀況急轉直下，最終離世。

張愛蘭在安徽蕪湖的家中閱讀她寫的小說手稿《繾綣曲》。（新華社）

失去摯愛的張愛蘭心痛不已，11年前，張愛蘭決定獨自完成了這個約定，花了兩年多時間手寫修改200萬字，最終定下60萬字、跨越大半個世紀的《繾綣曲》手稿，裡頭記錄著張愛蘭與愛人溫暖、踏實的愛情故事。徐國誠去世後江葬，張愛蘭也經常會去長江邊走走，表達對丈夫的思念。

相見恨晚是張愛蘭和丈夫徐國誠相識時的感受，張愛蘭發現兩人有很多共同愛好，從文學到寫作、從工作到時事，他們有聊不完的話題。最讓張愛蘭欣賞的是，徐國誠人品好，細緻刻苦、學識豐富，會畫畫、彈琴，文章也寫得好，就連針線活也比一般人厲害。

張愛蘭書寫小說手稿《繾綣曲》用過的筆和筆芯。（新華社）

徐國誠臨終前囑曾咐張愛蘭「今後你一個人在生活中走著，要像鋼在火焰中穿過那樣，對待工作、對待生活，我相信你是這樣的人。」張愛蘭也一直記著這句話。

丈夫去世將近40年的時光裡，張愛蘭含淚奔跑，把自己煉成丈夫所期待的「鋼」，在張愛蘭心中，愛人彷彿從來沒有離開。