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社會面零星散發 北京日增近百例 昌平區列封控

記者賴錦宏／綜合報導
5月21日，北京海澱區新中關購物中心暫停營業，防疫人員進行管控。（中新社）
5月21日，北京海澱區新中關購物中心暫停營業，防疫人員進行管控。（中新社）

北京疫情擴大，從每日5、60例，增加到近百例，由於疫情擴大，23日起，北京海淀區的公共交通調整，更多地鐵站封站或封閉部分出入口。截至目前，北京市高風險地區11個，中風險地區25個。並新增昌平區全員核酸、居家辦公，非必要不出門的封控措施，至此北京已由5區變成6區實施封控。

北京22日新增本土病例83例及無症狀感染者16例。疫情記者會上通報，要進一步「從嚴從緊」加強社會面疫情防控工作，全面落實朝陽、海淀、豐台、房山、順義等區重點區域昨起至28日間居家辦公要求。其他區則進一步降低上班到崗率，減少人員流動。此外，大學也是疫情防控的重點部位，要嚴格封閉管理。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建介紹，海淀區、豐台區、東城區等區篩查發現社會面零星散發病例，增加了北京疫情防控的不確定性和風險性，首都疫情防控形勢嚴峻複雜。

在保供應方面，北京重點連鎖超市和生鮮電商企業將根據民眾採購需求，將備貨量提高到平時的3倍至5倍，加強購物高峰時期的補貨，目前生活必需品供應穩定。

徐和建5月22日表示，要進一步從嚴從緊加強社會面疫情防控工作，全面落實朝陽區、海淀區、豐台區、房山區、順義區等重點區域5月22日至5月28日期間居家辦公要求，其他區進一步降低到崗率，減少人員流動。居家辦公重在「居家」，單位、個人都要履行防疫責任，讓社會面真正「靜下來」「慢下來」，盡快阻斷病毒傳播鏈條，盡快實現社會面動態清零。

北京 疫情 地鐵站

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