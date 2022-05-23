上海表演式解封? 浦東→浦西5hr到不了
封城近兩個月，上海從上周起復商復市，並逐步恢復公共交通。上海22日起恢復四條地鐵路線運行，有人想從浦東到浦西，但花了5個小時，人還在中途。也有民眾不滿仍卡在「出小區」這一關，批抨上海是「表演式解封」。
澎湃新聞報導，5月22日開始，上海地鐵3號線、6號線、10號線、16號線恢復運營。劉先生一行人早上5點就從臨港一處偏僻街邊出門，準備到浦西打工。他們先步行約2個小時，到16號線臨港大道地鐵站。接著幾乎坐穿了整個16號線才到16號線終點站龍陽路站，他們又騎行半個多小時，來到世紀大道站。
他們一行需要乘坐6號線到港城路地鐵站，之後再轉10號線到浦西。從浦東到浦西，他們已經在路上5個小時，但，路才剛走了一半。他們大多來自四川，家鄉規定，從上海回去的人要隔離14天，費用每天300元。「付不起，只好先待在上海找工作」。
另一組乘客徐先生和邱先生22日一早5點多就從惠南鎮的社區出發，準備到虹橋火車站搭火車回江西老家。
他們先前已被封控了兩個月，現在只想趕快回家。高鐵票是下午2點多發車，他們5點多就起床出發，需要坐16號線轉6號線，再轉10號線到虹橋火車站。
通過16號線，他們到龍陽路地鐵站，從龍陽路地鐵站下車後，又步行約1個小時，到達6號線的世紀大道地鐵站。在這，不確定性因素出現—核酸過期。
所幸大約一刻鐘後，他們的核酸結果都出來了，陰性。兩人如釋重負，隨後，兩人掃了世紀大道地鐵站的「場所碼」後，進入月台坐上6號線地鐵站，接下來，他們會坐16站地鐵，到達6號線終點站港城站，再換乘10號線，但要坐32個站地鐵，才能到達虹橋火車站。總計花了約7個小時才到虹橋火車站。
另外，上海各區解封程度有別，雖然九成人口被劃入管控最寬鬆的「防範區」，但並不代表多數人重回生活常態。
網傳視頻顯示，上海某小區內的居民舉著「解封」牌子、敲鑼打鼓地慶祝。但過程中被一位灰衣民眾攔下稱：「這裡壓根就沒有解封！這個就是在造假你知道嗎？」因為現實中許多居民依然卡在「出小區」這一關，有人一周只能出門6次，有人至今只能在小區裡走動，出不了大門，因此批評上海是「表演式解封」。
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