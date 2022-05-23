上海表演式解封? 浦東→浦西5hr到不了

準備搭乘上海地鐵十號線的乘客都帶著大大小小的行李準備離開上海。（取材自澎湃新聞）

封城 近兩個月，上海從上周起復商復市，並逐步恢復公共交通。上海22日起恢復四條地鐵路線運行，有人想從浦東到浦西，但花了5個小時，人還在中途。也有民眾不滿仍卡在「出小區」這一關，批抨上海是「表演式解封」。

澎湃新聞報導，5月22日開始，上海地鐵3號線、6號線、10號線、16號線恢復運營。劉先生一行人早上5點就從臨港一處偏僻街邊出門，準備到浦西打工。他們先步行約2個小時，到16號線臨港大道地鐵站 。接著幾乎坐穿了整個16號線才到16號線終點站龍陽路站，他們又騎行半個多小時，來到世紀大道站。

他們一行需要乘坐6號線到港城路地鐵站，之後再轉10號線到浦西。從浦東到浦西，他們已經在路上5個小時，但，路才剛走了一半。他們大多來自四川，家鄉規定，從上海回去的人要隔離14天，費用每天300元。「付不起，只好先待在上海找工作」。

另一組乘客徐先生和邱先生22日一早5點多就從惠南鎮的社區出發，準備到虹橋火車站搭火車回江西老家。

他們先前已被封控了兩個月，現在只想趕快回家。高鐵票是下午2點多發車，他們5點多就起床出發，需要坐16號線轉6號線，再轉10號線到虹橋火車站。

通過16號線，他們到龍陽路地鐵站，從龍陽路地鐵站下車後，又步行約1個小時，到達6號線的世紀大道地鐵站。在這，不確定性因素出現—核酸過期。

所幸大約一刻鐘後，他們的核酸結果都出來了，陰性。兩人如釋重負，隨後，兩人掃了世紀大道地鐵站的「場所碼」後，進入月台坐上6號線地鐵站，接下來，他們會坐16站地鐵，到達6號線終點站港城站，再換乘10號線，但要坐32個站地鐵，才能到達虹橋火車站。總計花了約7個小時才到虹橋火車站。

另外，上海各區解封程度有別，雖然九成人口被劃入管控最寬鬆的「防範區」，但並不代表多數人重回生活常態。

網傳視頻顯示，上海某小區內的居民舉著「解封」牌子、敲鑼打鼓地慶祝。但過程中被一位灰衣民眾攔下稱：「這裡壓根就沒有解封！這個就是在造假你知道嗎？」因為現實中許多居民依然卡在「出小區」這一關，有人一周只能出門6次，有人至今只能在小區裡走動，出不了大門，因此批評上海是「表演式解封」。