上海靜安突宣布「禁足」、重啟核酸 居民：心好累

上海恢復跨區交通 上海昨起進入第二階段防控，逐步推進解封。圖為昨日上海跨區公共交通啟動恢復，乘客乘坐地鐵抵達上海虹橋火車站。（新華社）

上海昨起進入第二階段防控，即「常態化防控轉化階段」，目前防範區涉及人數約2100萬人，但仍有200多萬人在封控或管控區。上海逐步推進解封，但金融重鎮靜安區昨突然宣布，22至24日期間所有人員不出家門，超商、店家關門不營業，已發放的出門證暫停使用，展開三輪核酸篩查。居民紛紛喊，真的心好累。

上海22日新增本土病例55例和無症狀感染者503例，較21日的622例進一步下降。上海市衛健委副主任趙丹丹昨表示，將分兩階段做社區疫情 防控。第一階段為目前至5月31日，單日新增陽性感染者數進一步減少，將不斷縮小封控區和管控區範圍。封控區若連續七天無新增陽性感染者調整為管控區，後續連續三天無新增陽性感染者調整為防範區；如出現陽性感染者，封控區調整時間重新計算。

上海靜安官方微博則發出「告靜安居民書」，內容直指，為進一步鞏固疫情防控成果，將於22至24日期間，在全域範圍內對所有人員連續展開三輪核酸篩查。所有居民務必參加篩查，應檢未檢人員的健康碼將賦黃碼。

內容提到，在全員核酸篩查期間，商超、沿街店鋪將停止線下營業，所有人員足不出戶，已發放的出門證暫停使用。將持續作好生活物資供應保障，繼續開放線上電商平台，確保居民必要生活物資和求醫購藥的管道暢通。

全員核酸篩查期間，商超、沿街店鋪將停止實體營業，所有人員足不出戶，已發放的出門證暫停使用。有居民對於解封出門措施反覆，紛紛表達不滿。有人質疑，官方恢復地鐵 、復工 復產復商，地方卻是要求民眾不要出門。

靜安區居民對於解封出門措施反覆紛紛表達不滿，直言「真的心好累」。

有人質疑，上海市現在全是區自治了嗎，官方恢復公共交通地鐵、復工復產復商，地方卻是要求民眾不要出門。另也有人提到，上海市各區吹各自的調，靜安區竟然自己說封就封。