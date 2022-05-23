奧迪廣告涉抄襲翻車 全網群嘲還坑慘劉德華

奧迪與劉德華合作的「小滿」廣告，原本獲得網路極佳好評，結果被指抄襲，不到一天就下架。(視頻截圖)

奧迪汽車 與劉德華合作的宣傳短片「今日小滿，人生小滿就好」21日發布，優美文案及拍攝的高級感在網路刷屏，不料被檢舉文案幾乎全文抄襲自一位網路博主的舊作。奧迪、廣告代理商對此先後道歉，並在22日下架該視頻。官媒人民網則狠批奧迪「像素級抄襲」是「年度醜聞」，若確認侵權，奧迪必須承擔民事侵權責任，監管部門也有責任介入。

來源：YouTube

這起「一日翻車」的事件起因是奧迪汽車選在21日黃曆中的「小滿」發布一檔視頻廣告，名人與知名品牌的組合，加上上佳的文案，迅速在網路上轟動。沒想到不到一天，21日晚間，擁有360萬粉絲的抖音 博主「北大滿哥」發布視頻稱，奧迪這支廣告涉嫌抄襲他一年前的視頻文案。

北大滿哥條列證據稱，兩者文案存在「像素級的相像」，比如「有小暑就一定有大暑，有小寒就一定有大寒，但是小滿一定沒有大滿」等帶巧思的句子，在奧迪廣告中幾乎被原封不動引用。他自創「花未全開月未圓，半山微醉盡餘歡；何須多慮盈虧事，終歸小滿勝萬全」詩句，在廣告裡變成劉德華念的「送你一首我喜歡的詩」。

22日上午，一汽奧迪通過官方微博 回應稱，該視頻由創意代理公司（上思廣告公司）M&C Saatchi提報並執行，本著不回避問題的原則，「我們已責成其儘快就所涉文案侵權情況進行處理，給公眾一個滿意的答復。同時，在事實正式澄清之前，奧迪各官方管道將全面下架該視頻」。

劉德華為奧迪汽車拍攝廣告片「人生小滿」。 (視頻截圖）

中午，上思廣告公司回應稱，「在視頻內容開發過程中，因我司奧迪服務團隊版權意識淡薄，在未與版權方溝通的情況下，直接使用了抖音博主北大滿哥關於『小滿』的視頻中文案內容，給劉德華先生、北大滿哥、一汽奧迪品牌帶來了巨大的不便和困擾，我們深表歉意，並誠懇地向原作者道歉，同時承諾盡最大努力彌補對原作者的損失」。

澎湃新聞報導稱，此事對品牌方甚至代言人都是極大的形象挫傷。原本一件皆大歡喜的商務合作，弄成一地狼藉、全網群嘲。很多網友認為劉德華是「躺槍」，形象受損免不了。

官媒人民網則發文狠批「此事是年度醜聞，一定被釘在廣告史的恥辱柱上」。「如果抄襲不受制裁，置法律於何地？」問題視頻中的文字簡直是「像素級抄襲」。監管部門也有責任介入。創意代理公司M&CSaatchi也要交代來龍去脈，「不能甩鍋，不能狡辯，也不能顧左右而言他」。

文中說，再豪華的車，一旦「翻車」，一定難堪。再刷屏的文案，一旦捲入抄襲風波，就會呈幾何級丟人。涉事文案就這樣一句話，「不自滿，知不足」。不知道涉事公司有沒有知不足？有沒有知恥？如果不能痛改前非，奧迪恐怕在業內無法立足。