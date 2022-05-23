「女孩吃香蕉」暗示什麼？ 奧迪營銷曾因情色翻車

奧迪汽車「今日小滿，人生小滿就好」宣傳視頻涉文案抄襲。（視頻截圖）

據報導，奧迪汽車 「今日小滿，人生小滿就好」宣傳視頻涉抄襲並非其第一次「翻車」。2020年8月，奧迪在推特 發布一則小女孩靠在奧迪RS4前吃香蕉的廣告圖，也引來「戀童癖」和「性暗示」的批評，當時也以奧迪道歉收場，沒想到這次又「坑慘劉德華」。有網民稱，奧迪拍攝「小滿」廣告，疑與2021年銷量落後於寶馬和奔馳有關，不料想「翻身」卻變成了「翻車」。

奧迪與劉德華合作的「今日小滿，人生小滿就好」宣傳視頻一經發布便受到網民盛讚，不到一天時間就獲讚數百萬，在劉德華的抖音上更超500萬點讚。上游新聞報導，在2分7秒的視頻中，劉德華未提「奧迪」半字，卻將人生哲學與奧迪不斷進取，蓄勢待發的品牌態度有效融合，沒有過度的商業化元素，甚至沒有汽車的特寫，這支汽車廣告卻打動了不少人。

報導說，廣告中，無論是田園山水畫面的呈現，還是音樂與文案，都凸顯出整體上的克制和高級感。「這或許才是品牌廣告應該做的事。」不少網民評價道。奧迪品牌本次的傳播也被網民們評論為「高級且克制」。有網民稱其為「近些年最好的汽車廣告」，沒想到不到一天就傳出文案涉抄襲事件。

報導說，奧迪已不是第一次在營銷上「翻車」。早在2020年8月，奧迪在推特發布一則奧迪RS4的廣告，標題為「讓你的心跳更快，在每個方面」，廣告配圖是一名小女孩靠在奧迪RS4前吃香蕉。隨後，該廣告圖片惹來巨大爭議，被網民直指包含「戀童癖」和「性暗示」等潛在內容。

為此，奧迪官方解釋稱廣告是為了突出即使最弱小的交通參與者，也可以放鬆地依賴RS技術。同時對這張「不敏感的」圖片表示了誠摯的歉意，並且承諾今後不再使用。

報導指出，作為一家全球之名的汽車品牌，奧迪一直強調品牌具有領先的設計能力，接二連三的營銷翻車讓奧迪在極簡、純粹的高級感道路上越走越遠。奧迪集團2021年財報顯示，2021年，奧迪集團在全球共交付168.9萬輛汽車，同比下滑0.7%。對比來看，奧迪在2021年的銷量落後於另外兩家德國豪華汽車企業寶馬、梅賽德斯奔馳，主要是受到全球疫情 以及芯片供應短缺等因素影響。

財報顯示，中國是奧迪全球最大的市場，2021年，奧迪在華銷量為72.7萬輛，占奧迪全球銷量約43%。此次奧迪在中國推出「小滿」形象廣告，疑與奧迪欲在中國市「翻身」有關。