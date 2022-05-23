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劉德華「躺著也中槍」 發聲明稱「百分百尊重原創」

中國新聞組／北京23日電
知名藝人劉德華回應廣告事件。（取材自華仔天地）
知名藝人劉德華回應廣告事件。（取材自華仔天地）

針對與奧迪合作廣告涉嫌抄襲，劉德華已第一時間發出「百分百尊重原創」聲明。粉絲關心「躺著也中槍」的偶像是否要承擔法律責任？律師指出如果劉德華能夠證明其對廣告文案的不知情，則不與一汽奧迪構成共同侵權，無需承擔侵權責任。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，奧迪汽車與劉德華合作的宣傳短片「今日小滿，人生小滿就好」21日發布，馬上在網路上引起關注，不料被抖音博主「北大滿哥」發布影片稱，奧迪的廣告涉嫌抄襲他一年前的文案。22日上午，奧迪相關帳號下架該條影片。

出演廣告的劉德華22日在官方後援會APP「華仔天地」發文稱，「對原創我是百分百的尊重，今次事件，對於廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及對滿哥造成的困擾，我個人深感遺憾。Audi和廣告公司現正認真處理中。」

北京日報報導，知產專業律師、北京市京都律師事務所合夥人常莎表示，「北大滿哥」視頻中的文字部分為其獨創，作為獨立作品依法受著作權法保護，未經著作權人許可擅自使用構成侵權。

常莎說，一汽奧迪的廣告文案使用了與「北大滿哥」的視頻文案相同或極為近似的文字表述，而且文案內容貫穿廣告始終，是該廣告的主線，已涉嫌侵犯「北大滿哥」的著作權。一汽奧迪是該廣告的著作權人，且對該廣告的製作享有決定權，應對外承擔法律責任。

至於一汽奧迪聲明中指出的提報並執行該視頻的是創意代理公司M&C Saatchi，常莎表示，該代理公司是廣告的創作者，其是否對「北大滿哥」承擔侵權責任，要看其與一汽奧迪之間的合同約定。

常莎同時表示，劉德華雖然出演該一汽奧迪廣告，且由其陳述全部廣告文案，但按行業慣例，廣告文案本身應當不是劉德華本人創作的。如果劉德華能夠證明其對廣告文案的不知情，則不與一汽奧迪構成共同侵權，無需承擔侵權責任。

北京 汽車 抖音

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