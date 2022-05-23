我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

22歲女扮「百歲老旦」 從抖音火出圈 央視也點讚

中國新聞組／北京23日電
左為邢文文舞台照，右為抖音直播畫面。（取材自北京日報）
左為邢文文舞台照，右為抖音直播畫面。（取材自北京日報）

今年22歲的「00後」青年京劇演員邢文文，近日因在直播間演繹京劇老旦角色，登上多個熱搜榜單。舞台上，邢文文是英氣逼人、百歲掛帥的佘太君；而在現實中，她是隨時可以唱上一段的元氣少女，邢文文在直播間推廣京劇的故事也被央視新聞報導。

北京日報報導，邢文文出生在河北滄州一個戲曲世家，父母、爺爺和姑姑都是唱河北梆子的戲曲演員，伯伯嬸嬸唱的分別是京劇中的武生和青衣，受到家庭環境的薰陶，她自幼就對戲曲很有興趣。七、八歲的時候，邢文文開始跟著網上的視頻自學唱老旦。此後，她考入中國戲曲學院附中，一路進入中國戲曲學院。

2018年，18歲的邢文文參演《楊門女將》，扮演百歲掛帥的佘太君。說起學習老旦表演，邢文文表示，「確實不容易」，佘太君也是她接觸過年紀最大的角色。為了能將老旦演繹得更好，邢文文一方面繼續跟著老師學習，去劇場觀摩其他老旦演員的表演，另一方面也從現實生活中觀察老太太的步態和姿態。

少女扮老旦 展現獨特之美

像邢文文這樣選擇老旦的年輕女孩仍然不多見，本身也有挑戰性。這個行當的角色都是年紀比較大的女性，演員不僅要模仿出老年人的聲調與唱腔，也需要展現老年人的體態和動作。

有人曾不理解邢文文的選擇，覺得這位年輕女孩從事老旦行當有些可惜，但她認為，「京劇裡每個角色，無論年齡大小，都有她們獨特的美，我能把老旦的美演出來，也是一種成功。」

邢文文一開始用抖音是為了記錄自己的訓練和演唱片段，一支展現踏步翻身動作的短視頻播放量將近600萬。新冠肺炎疫情以來，戲曲行業受到影響，劇院演出場次變少，上座率也受到影響，直播成為很多戲曲演員的第二個舞台，2020年，還是大學生的邢文文決定也放手一試。

直播唱戲火了 年輕人愛上京劇

邢文文剛開播的時候，設施簡陋，直播間只有零星幾個人，但無論人數多少，她都會認真對待。直播間和舞台表演差異很大，不僅需要表演功底，也需要隨時給不熟悉京劇的網友講解唱段背後的含義與知識。

如今，邢文文從中國戲曲學院畢業，進入北京京劇院，成為一名專業戲曲演員，她的抖音直播間逐漸熱鬧起來，最多的一場在線人數超過7000人，規模相當於一場大型演出。邢文文說，「人越多，我唱著越起勁，因為就想讓更多的人看到我。」

每當有京劇小白來直播間問問題，邢文文都會熱心科普，生動幽默地介紹戲詞劇本。她經常回覆粉絲留言和私信。有一位年輕的粉絲曾評論，「姐姐我又來了，這段『打龍袍』我都快學會了，這是你的功勞，以後我學會了給你唱。」

邢文文發現，如今劇院的觀眾大多是中老年人，而直播間有大量的年輕用戶。她希望依靠自己的力量，讓更多年輕人對京劇有興趣。「2021抖音非遺戲劇數據報告」也顯示，90後、00後已經成為抖音聽非遺戲劇的主力。

在直播間裡，有越來越多年輕戲曲演員嶄露頭角。邢文文認識了很多同行，比如大連京劇院花臉任思媛、「95後」京劇演員郭雨昂。此外，同為「00後」的上戲「416」女團用京腔演繹國風歌曲，在抖音走紅，讓網友們感受到了京劇魅力。

「只要條件允許，我會一直唱下去。京劇是我們的國粹，一旦接觸你會很容易愛上它，希望有更多人能感受京劇的魅力。」邢文文說，戲曲之路還很長，她會把老旦唱到老。

抖音@京劇老旦邢文文畫面截圖。（取材自北京日報）
抖音@京劇老旦邢文文畫面截圖。（取材自北京日報）

來源：YouTube

京劇 戲曲 抖音

上一則

從瓜子、紙巾到景區門票 中國上市公司520瘋送禮股東

下一則

港全民舉報交通罪行平台 1月逾3500宗投訴

延伸閱讀

讓劉德華背鍋抄襲的廣告公司被起底 執行長有台灣背景

讓劉德華背鍋抄襲的廣告公司被起底 執行長有台灣背景
曾因嘲諷毛澤東遭封殺 畢福劍下海搞直播 明顯發福了

曾因嘲諷毛澤東遭封殺 畢福劍下海搞直播 明顯發福了

劉德華衰捲風波 代言汽車廣告爆「一字不漏」抄襲

劉德華衰捲風波 代言汽車廣告爆「一字不漏」抄襲

10歲女兒模仿「昏迷挑戰」致亡 傷心母告抖音

10歲女兒模仿「昏迷挑戰」致亡 傷心母告抖音

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
中國各地詐騙案層出不窮，連偏遠的青海省都有，圖為去年年底青海法院首次公開審理跨國電信詐騙案，被告穿隔離防護衣出庭應訊。（中新社資料照）

防詐騙 中國手機用戶不能再接聽來自台灣的電話

2022-05-15 21:44

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包