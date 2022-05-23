22歲女扮「百歲老旦」 從抖音火出圈 央視也點讚

左為邢文文舞台照，右為抖音直播畫面。（取材自北京日報）

今年22歲的「00後」青年京劇 演員邢文文，近日因在直播間演繹京劇老旦角色，登上多個熱搜榜單。舞台上，邢文文是英氣逼人、百歲掛帥的佘太君；而在現實中，她是隨時可以唱上一段的元氣少女，邢文文在直播間推廣京劇的故事也被央視新聞報導。

北京日報報導，邢文文出生在河北滄州一個戲曲 世家，父母、爺爺和姑姑都是唱河北梆子的戲曲演員，伯伯嬸嬸唱的分別是京劇中的武生和青衣，受到家庭環境的薰陶，她自幼就對戲曲很有興趣。七、八歲的時候，邢文文開始跟著網上的視頻自學唱老旦。此後，她考入中國戲曲學院附中，一路進入中國戲曲學院。

2018年，18歲的邢文文參演《楊門女將》，扮演百歲掛帥的佘太君。說起學習老旦表演，邢文文表示，「確實不容易」，佘太君也是她接觸過年紀最大的角色。為了能將老旦演繹得更好，邢文文一方面繼續跟著老師學習，去劇場觀摩其他老旦演員的表演，另一方面也從現實生活中觀察老太太的步態和姿態。

少女扮老旦 展現獨特之美

像邢文文這樣選擇老旦的年輕女孩仍然不多見，本身也有挑戰性。這個行當的角色都是年紀比較大的女性，演員不僅要模仿出老年人的聲調與唱腔，也需要展現老年人的體態和動作。

有人曾不理解邢文文的選擇，覺得這位年輕女孩從事老旦行當有些可惜，但她認為，「京劇裡每個角色，無論年齡大小，都有她們獨特的美，我能把老旦的美演出來，也是一種成功。」

邢文文一開始用抖音 是為了記錄自己的訓練和演唱片段，一支展現踏步翻身動作的短視頻播放量將近600萬。新冠肺炎疫情以來，戲曲行業受到影響，劇院演出場次變少，上座率也受到影響，直播成為很多戲曲演員的第二個舞台，2020年，還是大學生的邢文文決定也放手一試。

直播唱戲火了 年輕人愛上京劇

邢文文剛開播的時候，設施簡陋，直播間只有零星幾個人，但無論人數多少，她都會認真對待。直播間和舞台表演差異很大，不僅需要表演功底，也需要隨時給不熟悉京劇的網友講解唱段背後的含義與知識。

如今，邢文文從中國戲曲學院畢業，進入北京京劇院，成為一名專業戲曲演員，她的抖音直播間逐漸熱鬧起來，最多的一場在線人數超過7000人，規模相當於一場大型演出。邢文文說，「人越多，我唱著越起勁，因為就想讓更多的人看到我。」

每當有京劇小白來直播間問問題，邢文文都會熱心科普，生動幽默地介紹戲詞劇本。她經常回覆粉絲留言和私信。有一位年輕的粉絲曾評論，「姐姐我又來了，這段『打龍袍』我都快學會了，這是你的功勞，以後我學會了給你唱。」

邢文文發現，如今劇院的觀眾大多是中老年人，而直播間有大量的年輕用戶。她希望依靠自己的力量，讓更多年輕人對京劇有興趣。「2021抖音非遺戲劇數據報告」也顯示，90後、00後已經成為抖音聽非遺戲劇的主力。

在直播間裡，有越來越多年輕戲曲演員嶄露頭角。邢文文認識了很多同行，比如大連京劇院花臉任思媛、「95後」京劇演員郭雨昂。此外，同為「00後」的上戲「416」女團用京腔演繹國風歌曲，在抖音走紅，讓網友們感受到了京劇魅力。

「只要條件允許，我會一直唱下去。京劇是我們的國粹，一旦接觸你會很容易愛上它，希望有更多人能感受京劇的魅力。」邢文文說，戲曲之路還很長，她會把老旦唱到老。

抖音@京劇老旦邢文文畫面截圖。（取材自北京日報）

來源：YouTube