泥石流埋4學生 四川司機手刨20分鐘救人

趙學斌救人後滿身是泥土。（取材自 紅星新聞）

四川西昌市的4名學生日前在上學路上遭遇山體滑坡，半截身子被埋泥石流中。所幸，被正好路過的司機趙學斌不顧危險從泥石流中「拔」了出來。

紅星新聞報導，5月17日早上，西昌市下雨，民主村賈宓愛心小學20多名孩子上學行經馬場水庫附近的盤山公路，突如其來的泥石流，阻斷了他們上學路。趙學斌回憶，他開車發現道路正準備掉頭時，公路上方的山體突然滑坡。「我趕緊下車喊他們（學生）快走。」

幾秒鐘後，現場再次發生山體滑坡。「瞬間就垮下來了，有四個學生沒跑開，被困在泥石流中。其中兩個學生情況不嚴重，我趕緊先把他們救了出來。」接著他跑去救另外兩個學生。「一個男孩的膝蓋被泥石流埋住了，我先把這個男孩『拔』了出來，把他抱到安全的地方。然後，我又回來救另外一個女孩，泥石流都埋到女孩的胸口了。」

獲救的學生全身都是泥土，臉上也是泥水。（取材自 紅星新聞）

女孩的身體無法動彈，趙學斌使勁力氣也沒將她拉出來。「我用手刨開她身上的泥土，大約刨了20多分鐘，一直刨到她肚子的位置，鬆動後才把她拉出來。」趙學斌將她抱了20多米遠才放下。「女孩全身都是泥土，臉上也是泥水，只看見兩隻眼睛在轉動，我又把貼身的那件衣服扯出來，把她的臉擦乾淨。」

學校老師得知後趕到現場，拍下了趙學斌滿身是泥的視頻。老師希望他留電話號碼，但他並沒留，他說：「這是一件小事，只要娃兒平安就行了。」後來，老師和家長輾轉找到他的電話，孩子的家長都要來表示感謝還說要給錢，他堅決不要，「救人本來就是應該的。」

趙學斌說，「他們都是學生，我不能見死不救，是非救不可。」當時他「還是有點害怕，害怕塌方把我們埋了，我想萬一再次塌方，就用身體給她擋一下嘛。我都60多歲了，能救一個算一個。」

5月20日，西昌市川興鎮人民政府的工作人員給趙學斌送去了人民幣2000元（約298.8美元）慰問金。但趙學斌怎麼也不肯收，工作人員勸了多次才勉強收下，他說準備將錢捐給需要的人。