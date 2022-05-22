我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增7.9萬例較前一天略降 死亡增53例

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

泥石流埋4學生 四川司機手刨20分鐘救人

中國新聞組／北京22日電
趙學斌救人後滿身是泥土。（取材自 紅星新聞）
趙學斌救人後滿身是泥土。（取材自 紅星新聞）

四川西昌市的4名學生日前在上學路上遭遇山體滑坡，半截身子被埋泥石流中。所幸，被正好路過的司機趙學斌不顧危險從泥石流中「拔」了出來。

紅星新聞報導，5月17日早上，西昌市下雨，民主村賈宓愛心小學20多名孩子上學行經馬場水庫附近的盤山公路，突如其來的泥石流，阻斷了他們上學路。趙學斌回憶，他開車發現道路正準備掉頭時，公路上方的山體突然滑坡。「我趕緊下車喊他們（學生）快走。」

幾秒鐘後，現場再次發生山體滑坡。「瞬間就垮下來了，有四個學生沒跑開，被困在泥石流中。其中兩個學生情況不嚴重，我趕緊先把他們救了出來。」接著他跑去救另外兩個學生。「一個男孩的膝蓋被泥石流埋住了，我先把這個男孩『拔』了出來，把他抱到安全的地方。然後，我又回來救另外一個女孩，泥石流都埋到女孩的胸口了。」

獲救的學生全身都是泥土，臉上也是泥水。（取材自 紅星新聞）
獲救的學生全身都是泥土，臉上也是泥水。（取材自 紅星新聞）

女孩的身體無法動彈，趙學斌使勁力氣也沒將她拉出來。「我用手刨開她身上的泥土，大約刨了20多分鐘，一直刨到她肚子的位置，鬆動後才把她拉出來。」趙學斌將她抱了20多米遠才放下。「女孩全身都是泥土，臉上也是泥水，只看見兩隻眼睛在轉動，我又把貼身的那件衣服扯出來，把她的臉擦乾淨。」

學校老師得知後趕到現場，拍下了趙學斌滿身是泥的視頻。老師希望他留電話號碼，但他並沒留，他說：「這是一件小事，只要娃兒平安就行了。」後來，老師和家長輾轉找到他的電話，孩子的家長都要來表示感謝還說要給錢，他堅決不要，「救人本來就是應該的。」

趙學斌說，「他們都是學生，我不能見死不救，是非救不可。」當時他「還是有點害怕，害怕塌方把我們埋了，我想萬一再次塌方，就用身體給她擋一下嘛。我都60多歲了，能救一個算一個。」

5月20日，西昌市川興鎮人民政府的工作人員給趙學斌送去了人民幣2000元（約298.8美元）慰問金。但趙學斌怎麼也不肯收，工作人員勸了多次才勉強收下，他說準備將錢捐給需要的人。

趙學斌和被救的四個學生。（取材自 紅星新聞）
趙學斌和被救的四個學生。（取材自 紅星新聞）

上一則

微信視頻號跟進 將展示用戶IP屬地

下一則

任劍輝堂妹 香港粵劇名伶任冰兒睡夢中離世 享壽91歲

延伸閱讀

四川潑猴「擄童」？ 拖走3歲女孩

四川潑猴「擄童」？ 拖走3歲女孩
一口燙舌、一眼夜景 四川成都推出首輛「火鍋巴士」

一口燙舌、一眼夜景 四川成都推出首輛「火鍋巴士」
四川爆疫情 廣安1周確診近500例「零號病人」自上海返鄉

四川爆疫情 廣安1周確診近500例「零號病人」自上海返鄉
上海、北京疫情趨緩 換四川、天津疫情嚴竣

上海、北京疫情趨緩 換四川、天津疫情嚴竣

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco