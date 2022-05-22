誆30萬變120萬…留學生冒充美名校生 詐騙父母親朋1.6億

一名留學生冒充「常春藤名校生」詐騙父母親友1.6億，圖為示意圖。（取材自上觀新聞）

一名留學生冒充「常春藤名校生」，謊稱擁有學校內部高收益保本的投資 理財項目，藉此非法集資詐騙1.6億元（人民幣，下同，約2390萬美元）被提起公訴。

來源：YouTube

上觀新聞報導，胡某是海寧人，由於中考成績一般，父母安排就讀嘉興某中學的中美合作班，後將他送去美國留學。2017年5月，社區大學學業結束，胡某告訴父母因自己成績優秀，已被耶魯大學 、哈佛大學等多所名牌大學錄取。一家人商議最終選擇了賓夕法尼亞大學沃頓商學院的金融管理系就讀。

2018年初，胡某告訴父母，自己可以投資該校內部高收益保本的投資理財項目。二人欣然拿出30萬元交給兒子，沒過幾個月，胡某表示已靠這筆投資賺了120萬元。

據報導，胡父胡母開心地大擺宴席邀請親朋好友一同慶祝。自此，30萬元變120萬元的「投資傳說」被廣為流傳。從小疼愛胡某的大姨不僅投資，還積極地向身邊朋友推薦。靠著父母親友口口相傳，一年多內就吸引數十名投資者，金額高達1.6億。胡某還建了一個微信 群不時推送各種投資項目。

「項目很多，都說沒有風險，是固定收益。但只說沃頓商學院金融系的學生才能投資。」投資者謝某說，他陸續投資了158萬元，共收到收益52萬餘元。「每次都有錢拿，回報相當高。」

每當有投資人問起項目詳情，胡某總會以涉密為由拒絕，只在朋友圈發布了沃頓商學院畢業證書、沃頓商學院為其提供8000萬美元的「資金證明」等文件，來證明項目的真實性。

直到2020年8月，胡某以學校系統升級、疫情等理由，拖延兌現本金和收益，投資人曹某向公安機關報案，胡某的真面目才被揭開。

調查發現，胡某在拿到投資款後肆意揮霍；租賃豪車、購買奢侈品、去澳門賭博……。前期歸還的本息也主要通過借新還舊來實現。所謂名校高材生、沃頓商學院的投資項目更是無稽之談。

胡某始終不承認自己編造留學經歷及投資項目的事實。但含糊其辭，無法說明具體相關情況，甚至連賓夕法尼亞州的英文發音都不會說，所有的證明文件也均是偽造。

截至目前，除了支付本金及收益回報的1.1億餘元外，仍有4231萬元無法歸還。