「把奶子和嫩○拍給我」 鄭州高校官員發色情短信 甩鍋騰訊

鄭州輕工業大學副院長譚俊超的微信對話。（視頻截圖）

河南鄭州 輕工業大學副院長譚俊超日前在微信 工作群發出色情訊息，兩分鐘後緊急撤回且謊稱微信被盜，但微信打臉稱其IP正常，學校稱已將其停職調查。

來源：YouTube

騰訊新聞報導，19日晚上23時36分，這名副院長在學校的工作群中發布了一篇不雅訊息「把奶子和嫩○拍給我再睡」，群裡同事連發了三個「？」，譚俊超驚覺發錯趕緊撤回，不久聲稱自己的微信號被盜，不是自己發布的，已經託公安 的朋友找回了微信號，並對此做出道歉。

隔日一早學校的體育學院黨政辦主任回應媒體稱，「譚某某」微信號被盜，正在補救。

20日一整天網友炸鍋了，網友稱他「其實就是發錯群了」，他的解釋完全不合理：從工作群的上下文對話來看，他的微信看不出來被盜，而且他發布消息後僅兩分鐘就說找回了微信號，這樣的情況確實讓人很難想像。

網友說，這名副院長的解釋也讓人覺得很蹊蹺，作為一名高校的副院長，微信號被盜之後，第一想法竟然不是去報警或者自己申訴，而是託公安的朋友幫忙找回，這樣的解釋只是在掩飾自己的尷尬。

到了21日中午，微信的母公司騰訊終於出手，騰訊聲明稱：經我方（騰訊微信團隊）查證，該教師帳號近期登陸IP與登陸設備無變化，其微信帳號不存在被盜情況。但，封面新聞報導，騰訊公司未就此事發布任何聲明。

騰訊打臉後，校方眼見事態愈鬧愈大才在21日下午發布通報稱：「關於我校譚某某在微信工作群中發佈不雅資訊、謊稱微信被盜一事，學校高度重視，已於5月20日成立專項調查組，正在進行調查。鑒於譚某某的行為涉嫌違紀，學校已對其進行停職調查，譚某某本人對此也進行了深刻反省。學校將根據進一步調查結果，依法依規依紀進行嚴肅處理，絕不姑息。感謝社會各界對學校的關心和監督」。

公開資料顯示，譚俊超1982年6月生，碩士學歷，曾獲2015年度河南省優秀輔導員、2015-2016學年度鄭州輕工業學院優秀教育工作者、2021年度優秀中層幹部等榮譽。為鄭州輕工業大學體育學院黨總支副書記（副院長），分管學院學生工作、分工會工作、宣傳工作和招生就業工作。