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牴觸「房住不炒」紅線？南京鬆綁二手房限購 半天喊停

中國新聞組／北京22日電
南京取消二手房限購，不到半日卻撤回。圖為清晨的南京城市中心。（中通社）
南京取消二手房限購，不到半日卻撤回。圖為清晨的南京城市中心。（中通社）

為穩定經濟，中國多地陸續鬆綁房地產管制，盼藉此活絡市場。南京市20日宣布取消二手房限購，隨即引發市場熱議，然而不到半日卻撤回。分析認為可能擔心鬆綁太快，造成炒作。

根據第一財經、澎湃新聞報導，南京房地產業協會官方微信公眾號「南京房協」於20日發布「我市進一步加大合理住房消費支持力度」公告指出，南京將進一步優化完善人才購房支持、二手住房交易、住房公積金貸款等政策措施。

根據公告，「自2022年5月20日起，南京本市戶籍和非本市戶籍居民購買二手住房時，無需提供購房證明，滿足新市民等剛需群體合理購房需求。」這項新政引發市場關注，被解讀為「取消二手房限購」。

來源：YouTube

報導引述南京房地產人士分析，這樣的規定意味南京二手房限購已經取消，不限買房人購買的套數和區域，也不分本地人、外地人。20日下午已有當地仲介在房產交易中心帶客戶辦理交易手續時，被告知無需購房證明，「表明該政策已經開始執行。」

然而，新政「官宣」不到半日，這份公告就被撤下。

報導指出，當天下午不少仲介都收到通知「5月21日所有二手房業務在限購政策內的都需要購房證明」，表示維持不到半日的新政告終。知情人士表示「可能是文中涉及的諸多政策調整有需要修改完善之處。」

報導引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進看法，從二手房角度來看，「外來人口沒有約束就可以購房，可能會引起一輪新的炒作，甚至使得炒房需求增加。」因此政策放鬆的時候，需要堅持一個基本的紅線，即房住不炒。要密切關注市場對於政策的吸收和反饋，防範各類投機型需求突然增加，干擾了房地產市場的平穩健康發展。

雖然這次南京的二手房政策鬆綁引發一些波瀾，然而嚴躍進認為南京整體的購房政策優化路徑，由局部地區開始鬆綁並循序漸進，是更加穩妥，也值得其他熱點地區借鑒。

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