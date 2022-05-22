發菜了嗎？ 「菜區房」分高下 上海購屋新指標

上海市浦東新區北蔡鎮一處居民區，工作人員將消殺完的物資裝運上三輪車，準備配送給小區居民。（新華社）

「你家還有菜嗎？」「你搶到菜了嗎？」「你們社區發菜了嗎？」上海疫情 以來，菜，成了疫情之外最關心的話題之一，於是一個新名詞「菜區房」應運而生。

所謂菜區房，是這波疫情剛催生出來的新概念，代表即使遭遇封控或管控的社區，柴米油鹽醬醋茶等供應及時和足夠，網購也方便，買得放心，住得安心，這就是菜區房。

但若是遭遇疫情時，街道或社區等行政管理部門一度忙亂而幾天內顧不上住戶，住戶買菜網購又不方便，吃喝有麻煩，那就不算菜區房。

已經有人把物資發放次數，當作賣房的亮點之一了。（取材自微信）

讓人沒想到的是，疫情還沒清零，房屋仲介們首先把這個概念，用到了賣房的文案當中：徐匯區斜土路某社區58平方米的一間房，售價人民幣490萬元（約72萬美元），均價高達每平方米人民幣8.45萬元（約1.2萬美元），而宣傳焦點居然是，疫情期間發放15次物資。

不過實際情況是，斜土街道從4月1日以來，連續發了21次物資，蔬菜 、雞蛋 、豬肉、蝦仁、洗漱用品應有盡有，居然還有廣西特產大禮包「螺螄粉」。

來源：YouTube

街道居委有沒有發菜、發什麼菜、發多少次，被列入「菜區房」價值評判的三大標準，就好比房子所在區域有沒有名校、或是排名在哪個等級的名校、小學升國中時能到多少好的學校。

頂級菜區房，發的是牛羊豬肉；二等是雞鴨魚；三等是牛奶、蛋和筍，四等是根莖葉類蔬菜，而五等是「一直在等」。

一名房仲業者指出，菜區房本身是假議題，在特殊時期下，市場機制不能發揮作用，基本生活保障需求被放大後的產物，和正常狀態下市場供需結構背道而馳。

他提到，政府派送禮包是行政手段，社區團購靠居委和志願者，運作模式也是非市場化，「這種非正常狀態會持續嗎？商品供應會一直依靠非市場手段嗎？等到上海解封，這些當然不會繼續存在。」

因此他認為，不管當下有多麼困難，疫情終將會過去，交通、配套、學校等這些買房邏輯依然具有主導地位。而菜區房，僅僅是一個戲謔之詞，還有戲謔背後一代人的時代記憶。

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