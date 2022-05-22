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曾因嘲諷毛澤東遭封殺 畢福劍下海搞直播 明顯發福了

中國新聞組／北京22日電
當紅時的畢福劍。(取材自微博)
當紅時的畢福劍。(取材自微博)

曾在一場飯局上嘲諷毛澤東而遭封殺的前央視名嘴畢福劍，近日被眼尖的網友發現開了個人直播，不過用的是朋友的帳號；儘管直播間裡只有100多個人關注，畢福劍也沒有氣餒，還自嘲自己已經沒有什麼人氣了，不過他依舊聊得很開心，還拿起了一本書送給幸運的粉絲。

來源：YouTube

娛博士報導，從直播中可以看出，穿著綠色短袖、戴棒球帽的畢福劍明顯發福，他分享退出舞台後轉到幕後的心路歷程，加盟了自己之前的同事王利芬所創辦的公司，職位是內容體驗官；不僅如此，他還開了飯店，參與一些線下商演，並且開始做起了公益事業。他說現在平常會寫字唱歌，活得瀟灑自在，甚至胖到198斤。

畢福劍曾在央視主持過「星光大道」、「五一七天樂」等大型節目，紅極一時，他的主持風格樸素平和，本人性格也是隨意和自然，很有親和力，與演員和觀眾都沒有距離。

不過2015年4月，畢福劍在一場飯局上說唱一段中共樣板戲，嘲諷：「共產黨毛澤東，可把我們害苦了！」當唱到「鬥倒地主」一句時，他說：「嗨，地主招你惹你了？」引得席間眾人哄堂大笑。

然而這段影片被同桌的人偷拍後上傳網路，立刻廣為流傳，畢福劍也遭猛烈圍攻，因此被央視封殺，消失在公共視野，而他的主持節目「星光大道」也換成了主持人尼格買提。

據報導，看到畢福劍出現在直播間，網友們都感到很意外，紛紛期待他重回螢幕，或是以直播的形式跟大家見面。許多人說，畢福劍有一定的語言文字功底，再加上之前他累積的人氣，不見得會輸給直播間的人氣主播。

退出舞台後的畢福劍(中)在直播間感慨萬千。(取材自微博)
退出舞台後的畢福劍(中)在直播間感慨萬千。(取材自微博)

星光大道 中共 共產黨

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