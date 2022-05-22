我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

中國國藥Omicron新冠病毒滅活疫苗 可望10月開始接種

中國新聞組／北京22日電
Omicron滅活疫苗。(取材自國藥集團官網)
Omicron滅活疫苗。(取材自國藥集團官網)

中國生物首席科學家、副總裁張雲濤19日參加北京市科學技術協會組織的採訪時表示，由國藥集團中國生物北京生物製品研究所研製的Omicron株新冠病毒滅活疫苗目前正在開展序貫臨床試驗，如果後續順利，有希望在今年10月開始接種。

光明日報報導，據了解，目前該試驗已在湖南省啟動。這是繼中國生物Omicron株新冠疫苗在浙江杭州啟動空白人群接種後，首次在已接種新冠疫苗的人群中開展Omicron株新冠疫苗序貫臨床研究。也是目前全球首個人數最多、啟動最早、設計全面的Omicron株新冠病毒滅活疫苗序貫臨床。

張雲濤表示，從目前獲得的數據看，Omicron株新冠疫苗可誘導針對Omicron病毒的高水平中和抗體，同時對貝塔株、德爾塔株均可產生高水平中和抗體。對BA.1和BA.2變異株誘導的中和抗體相當，沒有明顯差異。因此可對BA.2、XE等新出現的變異株有效。Omicron株新冠疫苗的接種對防止輕症發病，防止隱性感染會明顯提升效果，所以接種是有必要的。

港媒報導，去年12月，中國生物引進了香港大學的Omicron病毒株進行滅活疫苗的研發。今年4月13日，Omicron株新冠疫苗在香港獲批臨床試驗；4月26日，獲國家藥監局批准臨床試驗；4月29日，在阿拉伯聯合大公國獲批臨床試驗；5月，開始在浙江和湖南開展序貫臨床試驗，並首次在已接種人群中開展Omicron株新冠疫苗序貫臨床研究。

疫苗 Omicron 北京

上一則

澳洲新政府上台 中國學者：中澳關係或有改善契機

下一則

沒檢測卻上報…北京核酸檢驗機構造假 6人被捕

延伸閱讀

美港研究發現：接種疫苗後感染Omicron 可產生更強抗體

美港研究發現：接種疫苗後感染Omicron 可產生更強抗體
反覆染疫成常態？紐時：恐1年3感染 演變「長新冠」

反覆染疫成常態？紐時：恐1年3感染 演變「長新冠」
韓國境內陸續發現新變異病毒 著手調查抗體陽性率

韓國境內陸續發現新變異病毒 著手調查抗體陽性率
「Omicron是兒科急診大挑戰」 醫曝兒童染疫2症狀

「Omicron是兒科急診大挑戰」 醫曝兒童染疫2症狀

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco