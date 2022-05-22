中國國藥Omicron新冠病毒滅活疫苗 可望10月開始接種

Omicron滅活疫苗。(取材自國藥集團官網)

中國生物首席科學家、副總裁張雲濤19日參加北京 市科學技術協會組織的採訪時表示，由國藥集團中國生物北京生物製品研究所研製的Omicron 株新冠病毒滅活疫苗 目前正在開展序貫臨床試驗，如果後續順利，有希望在今年10月開始接種。

光明日報報導，據了解，目前該試驗已在湖南省啟動。這是繼中國生物Omicron株新冠疫苗在浙江杭州啟動空白人群接種後，首次在已接種新冠疫苗的人群中開展Omicron株新冠疫苗序貫臨床研究。也是目前全球首個人數最多、啟動最早、設計全面的Omicron株新冠病毒滅活疫苗序貫臨床。

張雲濤表示，從目前獲得的數據看，Omicron株新冠疫苗可誘導針對Omicron病毒的高水平中和抗體，同時對貝塔株、德爾塔株均可產生高水平中和抗體。對BA.1和BA.2變異株誘導的中和抗體相當，沒有明顯差異。因此可對BA.2、XE等新出現的變異株有效。Omicron株新冠疫苗的接種對防止輕症發病，防止隱性感染會明顯提升效果，所以接種是有必要的。

港媒報導，去年12月，中國生物引進了香港大學的Omicron病毒株進行滅活疫苗的研發。今年4月13日，Omicron株新冠疫苗在香港獲批臨床試驗；4月26日，獲國家藥監局批准臨床試驗；4月29日，在阿拉伯聯合大公國獲批臨床試驗；5月，開始在浙江和湖南開展序貫臨床試驗，並首次在已接種人群中開展Omicron株新冠疫苗序貫臨床研究。