沒檢測卻上報…北京核酸檢驗機構造假 6人被捕
北京一間核酸檢驗實驗室近日被通報原始檢測數據少於樣本檢測數量，明明沒檢測卻上報結果「造假」。北京市公安局21日通報，對該機構以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，已吊銷該實驗室「醫療機構執業許可證」，六人被拘捕。
北京市公安局21日在其官方微博通報，衛健部門已吊銷該實驗室「醫療機構執業許可證」，市場監管部門已立案查處。公安機關以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，對實驗室實際控制人周姓男子、法定代表人等六人，依法採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。
據北京市房山區政府網站消息指出，因原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，北京朴石醫學檢驗實驗室有限公司被房山區衛生健康委員會吊銷「醫療機構執業許可證」。
天眼查顯示，北京朴石醫學檢驗實驗室有限公司成立於2020年11月，法定代表人為武彥峰。
在北京市新冠病毒核酸檢測醫學檢驗實驗室今年4月的審核合格機構名單中，朴石醫學在列，為房山區三家核酸機構之一。
北京市衛健委副主任李昂曾表示，在近期的監督檢查中發現，個別核酸檢測機構存在送檢不及時、報告不準確、實驗室管理不嚴格等問題，嚴重影響核酸檢測品質和疫情防控工作效果。
對此，北京晚報發表「核酸檢測數據謊報，防疫大局豈容因弄虛作假功虧一簣」評論文章指出，就在全市上下勠力同心抗疫的關鍵時刻，核酸檢測機構數據造假，是冒天下之大不韙。小而言之是利欲熏心，大而言之，是在拿北京的疫情防控大局不當回事，拿無數醫護人員、志願者和市民的付出當兒戲。
文章指出，為山九仞，功虧一簣。科學允許有誤差，但朴石醫學檢驗實驗室的行為，既不是誤差也不是失誤，而是觸犯法律、引起眾怒的具有主觀惡意的嚴重錯誤。辛辛苦苦築起的防疫大堤，凝聚市民期望的動態清零，決不能毀於螻蟻之穴。對於那些搞小動作的核酸檢測機構，要嚴厲打擊，絕不手軟。
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