沒檢測卻上報…北京核酸檢驗機構造假 6人被捕

北京一間檢驗實驗室近日被通報原始檢測數據少於樣本檢測數量，明明沒檢測卻上報結果。（取材自新京報）

北京 一間核酸檢驗實驗室近日被通報原始檢測 數據少於樣本檢測數量，明明沒檢測卻上報結果「造假」。北京市公安局21日通報，對該機構以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，已吊銷該實驗室「醫療機構執業許可證」，六人被拘捕。

北京市公安局21日在其官方微博通報，衛健部門已吊銷該實驗室「醫療機構執業許可證」，市場監管部門已立案查處。公安機關以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，對實驗室實際控制人周姓男子、法定代表人等六人，依法採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

據北京市房山區政府網站消息指出，因原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，北京朴石醫學 檢驗實驗室有限公司被房山區衛生健康委員會吊銷「醫療機構執業許可證」。

天眼查顯示，北京朴石醫學檢驗實驗室有限公司成立於2020年11月，法定代表人為武彥峰。

在北京市新冠病毒核酸檢測醫學檢驗實驗室今年4月的審核合格機構名單中，朴石醫學在列，為房山區三家核酸機構之一。

北京市衛健委副主任李昂曾表示，在近期的監督檢查中發現，個別核酸檢測機構存在送檢不及時、報告不準確、實驗室管理不嚴格等問題，嚴重影響核酸檢測品質和疫情防控工作效果。

對此，北京晚報發表「核酸檢測數據謊報，防疫大局豈容因弄虛作假功虧一簣」評論文章指出，就在全市上下勠力同心抗疫的關鍵時刻，核酸檢測機構數據造假，是冒天下之大不韙。小而言之是利欲熏心，大而言之，是在拿北京的疫情防控大局不當回事，拿無數醫護人員、志願者和市民的付出當兒戲。

文章指出，為山九仞，功虧一簣。科學允許有誤差，但朴石醫學檢驗實驗室的行為，既不是誤差也不是失誤，而是觸犯法律、引起眾怒的具有主觀惡意的嚴重錯誤。辛辛苦苦築起的防疫大堤，凝聚市民期望的動態清零，決不能毀於螻蟻之穴。對於那些搞小動作的核酸檢測機構，要嚴厲打擊，絕不手軟。