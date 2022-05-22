新聞焦點／封控下荒誕亂象多 國際歌成禁歌

為落實「動態清零」要求，中國各地紛紛祭出各種不合理的防疫規定。圖為上海工作人員21日進行地鐵公共區域消毒。(中新社)

中國社交平台月初傳出1段影片，內容是河北遷安1名老農夫對著村裡的大喇叭公開做檢討，原因是他不顧疫情偷偷種田去了。河北邢台葛仙莊鎮早前則規定，農民必須憑「春耕證」下田，但全鎮只有260張「春耕證」，每個村只能分到20張。

農時不等人，許多農民只好被迫晚上偷偷摸黑下田。有網友就說，「有史以來，偷啥的都有，就沒聽過有偷種地的」。但這不過是中國近期眾多防疫 荒誕事之一。

為落實「動態清零」要求，中國各地紛紛祭出各種不合理的防疫規定，從而導致民怨四起。北京 大學萬柳學區日前以防疫為由在宿舍連夜築牆，就引發學生集體抗爭。上海則不時傳出民眾與執行防疫工作的警察、居委、志願者爆發衝突，這些身著白色防護衣的防疫人員，甚至已經被稱為是「白衛兵」。

還有更多中國民眾採各種非正面對決的方式，表達對執政者的不滿。上個月中，面對封控從官方原先宣布的四天變成無限期延長，許多生活陷入困頓的上海市民開始在微信轉傳電影「悲慘世界」名曲「Do you hear the people sing？」（你可聽到人民在高唱？）

這首反極權統治的標誌性歌曲，過去在全球各地的抗爭活動中就不時被傳唱，香港的雨傘革命與反送中運動也曾多次響起曲中激揚的旋律。因此，這些影片很快就被屏蔽、刪除。

隨後，有上海民眾發起「砸鍋求物資」、「敲鍋音樂會」等抗爭行動。入夜後，被禁足在家的上海市民，就在自家陽台敲打鍋具宣洩心中的憤怒，陣陣敲擊聲迴盪在各個小區，讓官方也為之震撼，指控這些活動背後有「境外勢力」介入，閔行區還傳出有敲鍋者遭公安 強行帶走。

之後的抗爭變得更具諷刺意味：演奏與傳唱「國際歌」。國際歌被視為全世界無產階級的戰歌，迄今也仍是中國共產黨全國代表大會及地方各級代表大會的閉幕曲。

在上海，有人在家中以薩克斯風吹奏國際歌；在北京，則有千人透過網路串連合唱國際歌。網路上還流傳一名女孩在商場的鋼琴當眾彈奏起國際歌，還有身著袈裟的男子，彈著吉他高聲唱著：「起來，饑寒交迫的奴隸！起來，全世界受苦的人！滿腔的熱血已經沸騰，要為真理而鬥爭！」

由於整首曲子的中文歌詞都是在鼓動受壓迫者起身反抗，讓國際歌在中國這個社會主義國家突然間成了禁歌，甚至有人因在家高唱國際歌引來公安上門關切。

過去這兩、3個月，數以千萬計的中國民眾大範圍讓渡個人自由來配合官方的防疫，但迄今不僅疫病並未因此遠離，個人的身家財產以及殘存的一些自由還面臨著更大的威脅。

諾貝爾經濟學獎得主海耶克曾說過：「寧願放棄自由來換取保障的人，最終既得不到自由，也得不到保障」。今天，中國透過大規模的實踐，再度向世人驗證了海耶克的這句名言。