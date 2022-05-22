北京仍處疫情焦慮 網友：沒有上海就沒有對比 覺得心寒

21日，上海謹慎地推進了恢復其部分交通網路的計畫。這是為擺脫長達數周的新冠封鎖邁出的重要一步。(美聯社)

上海22日已進入恢復部分公共交通，這是為擺脫近兩個月的新冠封鎖所邁出的重要一步。而北京 則因疫情 膠著，在持續一個月抗疫中繼續保持謹慎作戰狀態。「沒有上海就沒有對比」，對於北京仍處疫情焦慮，很多網友表示「覺得心寒」。

德國之聲報導，自4月初以來，上海的封鎖對中國人口最多的城市造成了沉重的經濟打擊，引發了對中國清零政策可持續性的討論，並激起了人們對未來封鎖政策及其負面影響的擔憂。

與上海這個金融中心不同，北京沒有在全市範圍內實行封鎖，每天報告幾十個新病例，而上海在高峰期有幾萬個病例。儘管如此，對中國首都實施的限制和無休止的大規模測試仍擾亂了經濟和人民生活。

當北京仍然處於新冠焦慮中時，上海的工人正在對地鐵站 和列車進行消毒，並於22日恢復四條地鐵線路。雖然服務時間有限，但它將使上海居民可以在各區之間移動，並滿足乘坐地鐵前往火車站和該市兩個機場的需求。同時200多條公交線路也重新開放。而達美航空20日也表示，將從25日開始恢復每天一次從上海經南韓首爾飛往美國底特律的航班。

相對上海的「分階段」解封，由於北京最近發生的大多數感染病例都發生在已封鎖區，迫使當局處於緊張狀態並迅速採取行動。

在豐台區，這個擁有200萬人口的地區是北京抗疫工作的中心，公交車和地鐵站從20日開始大部分關閉。居民被告知留在家中。一名在附近超市購買日用品的豐台區居民表示，不確定這些限制是否會繼續下去，「所以我今天買了很多東西，甚至還為6月初的端午假期買了一些粽子」。

北京最新的疫情是，北京「南新園」地區內居民被集體隔離，消息一度在微博上被屏蔽。

微博上的配音導演謝添天對此發文稱：「可能除了在上海的人，沒有人會心疼北京南新園了。但其實也並不知道這句話會不會有人看到。」雖然中國在此輪上海疫情爆發期間強勢加大了對網路輿論的審查力度，但是這條微博推文截止發稿時仍然可見。有用戶在評論區留言稱：「身在北京，我只覺得心寒」。另一位用戶則表示，「上海發生的時候，誰共情了我們？當時恨不得誰都來踩一腳，真的寒心」。