病例數續降… 上海4地鐵線復運 鮮花、快遞小哥回來了

上海煙火氣回來了，圖為麵包店對原材料進行消殺及靜置。(取材自封面新聞)

上海22日通報，21日新增本土確診及無症狀感染者持續下降至622例，近兩個月的「封城」進尾聲。上海今起擴大復工復產，公共交通也重啟，3號、6號、10號與16號共4條地鐵 率先復運，但要20分鐘一班，乘客要持核酸檢測 陰性證明。273條公共巴士路線也恢復，優先服務機場、火車站及醫院的乘客。

綜合媒體報導，逐步復商復市後，上海人記憶中的可頌、冰淇淋和鮮花回來了。住上海的黎女士感覺到上海的復甦，是從剛過去不久的母親節 開始的。那天，她收到了滿滿一籃子鮮花。這是從小區外配送來的，原來種蔥插蒜的玻璃瓶子，終於回歸插鮮花的本能。

「路面上人和車很少，只有快遞小哥的身影，一切都是熟悉又陌生的。」家住浦東新區的張女士向居委會人員出示臨時出入證及核酸檢測報告後，舒了一口氣。這是她時隔兩月第一次走出小區。和許多解封的市民一樣，張女士先到超市採購。「現在蔬菜的價格基本上回到疫情前的水平，這幾天供應量都起來了。」超市人員這樣說。

公共交通重啟方面，並非急就章，上海地鐵日前從系統調試、現場環境消毒、場所碼設置、人員返回工作崗位的培訓和因應方案等五個面向，積極籌備恢復營運。首批恢復運營的四條線路已完成壓力測試，其他線路將繼續深化系統調試。

環境消毒方面，4月底以前，已完成全網路505座車站、30座基地、8個控制中心以及所有列車、車站空調濾網的消毒，並逐一對列車和車站展開日常預防性消毒。

另按照一站一碼的原則，在全網部署7000多張場所碼，總計將張貼1萬2000多張。

報導指出，每個車站皆設置臨時隔離區，配置被隔離者穿戴的防護服、N95/KN95口罩等用品，若發現乘客染疫，將配合防控部門轉運後送。