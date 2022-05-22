北京封5區 逾千萬人居家辦公 盧溝橋等景區全關

北京再升級防疫管控，海淀、朝陽等五個行政區實行居家辦公，涉及千萬人，逾百個地鐵站封閉和數百條公車路線繞道或停駛。（中新社）

北京疫情 膠著，官方21日宣布再升級防控措施，海淀區也宣布自21日起提級管控，全區居家辦公、小區採取封閉式管理一周。至此，北京已有朝陽、房山、順義、豐台、海淀等五個行政區實施居家辦公，涉及人口逾千萬，北京也大規模暫停室內經營場所。此外，北京市內等級景區暫停開放，公園實施30%限流，豐台區盧溝橋22日起關閉。

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北京本土新冠疫情已持續一個月，拐點未現。北京官方22日通報，過去24小時新增染疫數61例，較前一日只略降2例。自4月22日以來，北京累計報告超過1400例感染者，涉及15個區。

北京市政府發言人徐和建昨宣布，從嚴從緊加強社會面防控工作的四項措施，包括：1、朝陽、豐台、房山、順義、海淀5個行政區列為防疫重點區域，實行居家辦公，其他區進一步降低到崗率，減少人員流動。

2、堅持非必要不聚集。實行居家辦公的5區，除保障基本生活需求的超市、菜店、餐飲機構（只提供外賣服務）、醫療機構等正常營業外，區內所有室內文娛健身場所暫停營業。

3、降低人員流動性。5區繼續執行現行公車地鐵運營調整措施，其他區新增的封控區、管控區內的公交線路過站不停或停運，地鐵站 點封站，計程車限制區域運營。全市等級景區景點暫停開放。

4、加強社區（村）和公共場所防疫管理。全市居民減少外出。此外，北京所有大專院校嚴格實施校園封閉管理，加強學生健康監測和核酸檢測。

實行居家辦公的五個行政區涵蓋繁華的商業區朝陽區、以及眾多學術機構聚集的海淀區，涉及人口逾千萬，幾乎是北京市一半人口。

北京升級防疫管控，疫情趨緩的上海，22日起進入解封第二階段，恢復地鐵和公共交通。今天將有4條線（3號、6號、10號與16號線）恢復營運，其餘線路仍暫停運營。公車部分，22日起恢復273條線路運營，主要通行於全市機場、火車站、三甲醫院和各區中心醫院。 北京海淀區中關村一處實施封控管理的小區，快遞人員（右）只能將小區居民訂購的物資放置在小區外的置物架。(新華社)

另據法廣網報導，根據網傳圖片和官方通知，北京市一個小區因發現26例新冠檢測陽性，區內數千居民在20日夜間被連夜拉走隔離，居民被威脅如不服從，「否則將承擔法律後果」。網傳照片顯示，數百人帶著行李在黑夜裡排隊等待登上巴士。

北京日報報導，北京朝陽南新園近5000名居民集中轉運隔離。5月20日，北京朝陽南新園小區居民陸續轉運，進行集中隔離。目前，朝陽區已有57家酒店接收該小區居民，並為特殊人群安排同住照料。

南新園小區西門居民拉著行李箱走出小區，在門口登記基本信息後，登上大巴車。（取材自北京日報)

21日傍晚，南新園小區西門。多輛大巴車在路邊等候，陸續有居民拉著行李箱走出小區，在門口登記基本信息後，登上大巴車。

南新園疫情防控指揮部醫療保障組負責人郭向暉介紹，小區自5月12日畫為封控區，此後已陸續出現26例新冠確診病例，將對居民進行七天集中隔離觀察。