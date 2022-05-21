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河南40醫師集體跳槽鄭大一附院 2醫院受害深「心外病區幾癱瘓」

中國新聞組／北京21日電
鄭大一附院「虹吸式」挖角惹議。（取材自健康時報）
鄭大一附院「虹吸式」挖角惹議。（取材自健康時報）

河南2家醫院近40名醫師在同一天集體跳槽鄭州大學第一附屬醫院， 面對「虹吸式」挖角，河南省衛健委一位調研員說，「這些醫務人員沒有變更執業地址就去鄭大一附院了，省衛健委已發函叫停。

「幾乎5月17日同一天，我們心外科一下子就走了14個。事先我們一點都不知道，連法定的執業地點都沒變更，這邊還等著出診、查房，那邊可就任命職務上班接診了。我們還是從微信朋友圈裡知道的。」鄭州市第七人民醫院一位副院長說，「我們心外科一個病區，現在幾乎癱瘓了…。」

健康時報報導，同樣忽然間遭遇專家集體流失的還有阜外華中醫院心血管病醫院。該院一位科主任說，「從周一到周三，也就是這兩三天，超聲科走了4個，心外科走了7個、麻醉科走了2個、重症護理和專業輔助走了9個。這22位突然換東家的骨幹中，高級職稱的專家就有11位…。」

忽然被「虹吸」流失近40名專家的兩家醫院，一家是國家規畫在河南省部共建的區域醫療中心，另一家是鄭州市心血管病防治的學科領銜醫院。這些集體易主的專家平均年齡42.3歲，專業集中在心血管疾病學科和與之相關的重症救治及其輔助學科。其中不乏學科帶頭人和業內骨幹。他們的新職位都去了同一城市的鄭州大學第一附屬醫院。

報導指出，鄭大一附院一位副院長說，「這是我們新院長上任後謀畫了幾個月，為實現超常規跨越式發展，實施的人才引進戰略。隨後省內、國內還會有更多的優秀中青年業務骨幹陸續加盟」。

面對幾乎一個科室團隊的集體去職，鄭州市第七人民醫院一位負責人憤憤不平地表示，「作為市級基層醫院，近年來我們在引人、留人和發展上面臨很大壓力。人才不是不可以流動，關鍵是該怎麼流動。不講規則悄無聲息地挖人，而且一挖就是一個團隊，弄得我們正在診療的臨床業務措手不及。已向鄭州市委主要領導匯報。」

報導稱，這位副院長並說，早在2018年6月原河南省衛計委就發出「關於確保基層衛生人才隊伍穩定的通知」，遏制衛生人才非正常流動。2020年7月，國家衛健委、人力資源社會保障部聯合發出通知，明確提出禁止上級醫療衛生機構從下級醫療衛生機構「虹吸式」搶挖人才。

多位受訪的基層醫院負責人均表示，大醫院、或者說超大型醫院對人才的虹吸，勢必會加劇對患者的虹吸效應。這與國家推動分級診療、優質醫療資源均衡布局相違背，也不利於構建總量擴容、布局合理、群眾便捷就醫的醫療服務格局。

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