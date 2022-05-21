「學歷內卷」 渝魯小縣城只招碩博生

「校碩博士扎堆就業小縣城」消息在求職季掀起關注。圖為大學生排隊等待面試。(取材自中新網)

近來，幾則「名校碩博士扎堆就業 小縣城」的消息，在這個求職季掀起風浪，網友訝異「學歷內卷」現象之際，又見兩個不知名的小縣也公開招聘人才，同樣也限碩博士，讓「小縣城搶高學歷人材」再成話題。

綜合澎湃新聞、中新網報導，浙江省麗水市遂昌縣的入圍體檢人員公告名單日前引發熱議，24個工作崗位的人員幾乎全部來自復旦大學、上海交通大學、浙江大學等知名高校，碩博士的比例更是高達95.8%。

近日又有兩地招聘人才限高學歷研究生，其中一地是人口不足100萬的重慶市雲陽縣，190個招聘名額，其中176個名額要求研究生學歷及相應學位，其餘14個名額要求本科以上學歷。另一地是山東省德州 市寧津縣，要招聘15名優秀青年人才到縣直事業單位工作，條件同樣要求是碩博士畢業生。

中新網報導，名校碩博畢業生到小縣城就業似乎成為一種趨勢。 以遂昌縣為例，人才引進政策可以說頗為誘人：全日制博士研究生可享受75萬元(人民幣，下同，約11萬美元)政策獎勵，試用期滿考核合格且表現優秀的，還按中層幹部選任程序聘用。

2021年從北京 大學研究生畢業的石月(化名)到浙江某二線城市工作剛剛一年，已經過上了「有車有房、吃好喝好環境好」的生活。他說，「這裡的安家費、人才補貼都是真金白銀地直接給，領導們也都很看重我。工作一年，年薪已經達到了30萬元起步」。

2022屆中國高校畢業生規模預計達1076萬人，首次突破千萬大關。阿里研究院數字經濟與就業研究中心主任徐飛表示，「中國就業增長的新空間在縣域，縣域是釋放就業壓力的主場」 。