我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

國際賽事「疫」連取消、延期 騰訊體育裁員百人

記者林則宏／綜合報導
騰訊宣布對旗下體育業務部組織架構進行調整。（取材自澎湃新聞）
騰訊宣布對旗下體育業務部組織架構進行調整。（取材自澎湃新聞）

受2023年亞洲杯足球賽、成都世大運、杭州亞運、晉江世界中學生運動會、汕頭亞洲青年運動會等多項原定在中國舉辦的賽事延期或取消影響，中國知名體育門戶網站「騰訊體育」宣布裁撤多個業務部門，涉及約百名員工。

據上海報業集團旗下新媒體「界面新聞」報導，騰訊控股集團19日發布「關於OVBU體育業務部組織架構調整的通知」，提出騰訊體育將撤銷籃球業務中心/籃球運營組、足球業務中心/足球運營組、綜合業務及大項目中心/綜合大項目運營組、市場營銷中心等一個中心和六個業務組。

界面新聞稱，騰訊體育此次架構調整涉及騰訊體育員工約100人，其中一部分「被優化」（即裁員），另一部分將被調整到新的架構，員工可自主選擇。

報導稱，這是騰訊體育繼2021年4月跟隨騰訊PCG（平台和內容事業群）整體調整後，又一次重要的組織架構變化。經歷上次調整後，騰訊體育目前隸屬於騰訊PCG旗下的「在線視頻事業部」（OVBU）。

近兩年，騰訊擁有的多項體育版權內容也逐漸從騰訊體育轉至騰訊視頻。

界面新聞指出，早在2020年7月，被視為騰訊體育核心內容的NBA業務就轉交給騰訊視頻，5年15億美元(約100億人民幣)的版權成本也改由騰訊視頻承擔。2021年4月，美國職棒大聯盟（MLB）的新版權周期開始，官方合作方也為騰訊視頻，而不再是早前的騰訊體育。

騰訊體育目前還擁有2021-2022賽季歐洲足球冠軍聯賽、歐足總歐洲聯賽、中國足球協會超級聯賽（簡稱「中超」）、F1等賽事版權。但受疫情、俱樂部經營等因素影響，中超的影響力和變現能力都在萎縮。2022賽季中超將繼續採封閉賽區模式，預計6月3日開賽，但目前官方仍未最終確認開幕時間。

報導稱，2023年足球亞洲杯等多項原定在中國舉辦的賽事或延期或取消，也是促使騰訊體育調整組織架構的原因之一。

騰訊控股本月18日發布2022年第1季財報，騰訊營收達人民幣1354.7億元，與去年同期基本持平；淨利潤234億元，年比下跌51%。騰訊首席戰略官James Mitchell早前就曾表示，公司將退出利潤率較低的商業服務，也會考慮以人員調整的方式控制成本。

圖為杭州早前透過3D展示杭州亞運吉祥物。(中新社)
圖為杭州早前透過3D展示杭州亞運吉祥物。(中新社)

足球 中超 利潤

上一則

東航空難人為導致? 中國民航業建吹哨人制度 舉報有獎

下一則

專家批封控 鍾南山基金會發布撤銜通告又撤除

延伸閱讀

體育賽事因疫情接連取消 騰訊體育傳裁員百人

體育賽事因疫情接連取消 騰訊體育傳裁員百人
家電寒冬 美的三年裁員50% 逾8萬人受影響

家電寒冬 美的三年裁員50% 逾8萬人受影響
騰訊Q1獲利年減23% 連三季度淨利負增長

騰訊Q1獲利年減23% 連三季度淨利負增長
金山市大通過裁員計畫 逾百教師受影響

金山市大通過裁員計畫 逾百教師受影響

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認