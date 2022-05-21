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王毅：堅持動態清零 是對中國人民負責、為世界擔當

記者林則宏／綜合報導
中國外長王毅19日在北京主持金磚國家外長視訊會晤。（取材自中國外交部網站）
中國外長王毅19日在北京主持金磚國家外長視訊會晤。（取材自中國外交部網站）

中國外交部長王毅19日晚間在北京主持金磚國家外長視訊會晤時，為中國堅持「動態清零」防疫政策辯護。他指出，「動態清零」旨在以最快的速度、最低的成本阻斷疫情傳播，這既是對中國人民負責，也是為世界擔當。

19日這場金磚國家外長視訊會晤，除王毅外，還有南非、巴西、俄羅斯、印度外長與會。

根據中國外交部網站發布的新聞稿，王毅在會中表示，在國與國相互依存的今天，追求「絕對安全」、「獨享安全」行不通，必須超越「你輸我贏」的冷戰思維，尊重保障每一個國家的安全，以對話取代對抗，以協商取代脅迫，以結伴取代結盟，以共贏取代零和。

他再度呼籲要踐行真正的多邊主義，反對各種單邊制裁和「長臂管轄」。將「安全不可分割原則」落到實處，推動構建均衡、有效、可持續的地區安全架構。金磚國家應繼續堅持獨立自主、客觀公正，為和平發聲，為和平盡力，支持俄烏雙方通過對話談判實現和平。

王毅並提出，金磚國家應以實際行動推動國際社會聚焦全球發展事業，抵制個別國家構建「小院高牆」、打造「平行體系」分裂世界，倡導互利共贏，建設開放型世界經濟，營造共同發展的有利環境。

他重申，應堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，確保國際大事由各國共同參與，國際規則由各國共同制定，發展成果由各國共同享有。

王毅稱，全球治理體系要由大家一起建設完善，沒有哪個國家或者集團有權搞「一國獨霸」或「幾方共治」，更不能以任何理由把其他國家排除在外。金磚國家要順應世界多極化和國際關係民主化的歷史潮流，倡導共商共建共享的全球治理觀，提升發展中國家和新興市場國家在全球治理中的發言權。

王毅還表示，中國堅持「動態清零」總方針，旨在以最快的速度、最低的成本阻斷疫情傳播，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。這既是對中國人民負責，也是為世界擔當。

王毅說，「我們有充分信心打贏這場疫情防控硬仗，為全球早日戰勝疫情作出更大貢獻」。

中國外長王毅19日在北京主持金磚國家外長視訊會晤。（取材自中國外交部網站）
中國外長王毅19日在北京主持金磚國家外長視訊會晤。（取材自中國外交部網站）

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