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北京阻斷新冠疫情 祭4措施從嚴從緊 「推動社會面進一步靜下來」

中國新聞組／北京21日電
北京繼續禁止餐廳內用，朝陽區一家烤鴨店乾脆直接在店外擺攤提供外帶服務。(中新社)
北京繼續禁止餐廳內用，朝陽區一家烤鴨店乾脆直接在店外擺攤提供外帶服務。(中新社)

北京新增新冠確診病例持續增加，儘管多地封控仍傳出社會面疫情。官方稱疫情依然嚴峻複雜，將進一步採取更快更嚴更實措施阻斷疫情傳播，其中包括「推動社會面進一步靜下來」。除豐台區提級管控，全市繼續執行暫停堂食、暫不返校等從嚴從緊的防控措施。部分區域傳出因封控致居民頓失生計又面臨物價飛漲，叫苦不已。

北京19日新增50例本土病例，20日再增58例本土確診病例和12例無症狀感染者。4月22日至5月20日下午3時，累計新冠感染1336例，涉及15個區，其中以朝陽區409例、房山區367例最多。

由於近日新增病例大都在豐台區，官方昨對豐台區全域升級管控，嚴格執行非必要不出區，實行居家辦公。除北京西站、北京南站的公交車、地鐵、出租車正常營運，其他區域公交車線路全部停運，地鐵站點全部封站、出租車限制區域營運。

北京市政府新聞發言人徐和建昨表示，當前北京接連出現聚集性疫情，仍有零星散發病例，全市疫情防控形勢依然嚴峻複雜。官方研究決定，進一步採取更快更嚴更實措施，堅決阻斷疫情傳播。包括以快制快管控疫情風險，加速拔點攻堅；從嚴從緊阻斷疫情傳播；從實從細落實防控措施。

在從嚴從緊阻斷疫情傳播部分，徐和建表示有四項措施。一是嚴管風險人員；二是嚴控風險區域，堅持「足不出戶」，上門採樣；三是推動社會面進一步靜下來，豐台區全域提級管控，海淀區進一步降低到崗率以減少人員流動；四是核酸篩查無遺漏。朝陽區、順義區等地封管控區滿足解除條件後，及時逐步放開公共交通，做到解封不解防。

另一方面，截至19日晚12時，房山區拱辰街道世茂維拉社區近14天累計6例本土確診病例，閻村鎮北京理工大學房山分校近14天累計11例本土確診病例，這兩地目前由中風險地區升級為高風險地區。自由亞洲電台報導，房山區閻村鎮就有24個行政村被封控，連帶核酸陰性的住戶也受累頓失生計，加上物價飛漲，市民叫苦不已。

報導引述房山區閻村鎮居民張女士表示，當地從10日開始封控，「封城了，我們這棟樓說有一個密接者，全樓被封，結果沒有，把我們關了十八、九天。我們全村都封了，挨家挨戶門上貼的封條，安裝電子狗。」

她表示，大門被封之後，居民叫苦連天。不僅僅是小販破產了，「我們買菜根本買不到。現在買5個辣椒要12.9元(人民幣，約1.9美元)，以前2.5元，最貴3.5元，3棵小白菜將近13元，黃瓜、土豆之類的都漲價。」

5月20日，北京市西城區，市民在西單進行核酸檢測。 (中新社)
5月20日，北京市西城區，市民在西單進行核酸檢測。 (中新社)

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