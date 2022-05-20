專家籲別掏空「6錢包」買房 網嗆：建議專家不要建議

胡景暉在「多財多議」節目中發表觀點。（視頻截圖）

中國年輕人買房難，在北上廣深等重點市買房更難。「專家不建議年輕人掏空六個錢包湊首付」、「專家稱買房比租房划算」兩個詞條日前登上微博 熱搜，網友發表反嗆意味濃厚的「建議專家不要建議」也登上了熱搜，有媒體稱為「用魔法打敗魔法」。

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三言財經報導，上述話題起因於「多財多議」節目中，專家建議年輕人確保在有穩定收入、一定財力的前提下，在合理的時間買房，不建議男女結婚時掏空「六個錢包」去付首付。六個錢包是網絡流行詞，是指男方的父母、祖父母、外祖父母加上女方的父母、祖父母、外祖父母共六個錢包。

在「多財多議」節目中，胡景暉不建議男女結婚時掏空六個錢包去付首付。因社會老齡化問題加劇，父母也需要先安置好自己的養老問題。（視頻截圖）

有網友表示認同，認為買一定要量力而行，但也有網友直喊「真的建議專家不要建議了，我們到底聽誰的」、「到處都是建議建議、專家專家，我求你不要再建議了，我已經沒有錢了」、「建議提一些能實行的建議」、「專家建議被媒體玩壞了，現在隨便發個文章都是專家建議，反正張口就來，人人都是專家。」「這個建議和建議大家困難時期把空閒的房子拿出來出租一樣不切實際」。

極目新聞報導，發表上述觀點的我愛我家集團控股公司前副總裁、景暉智庫首席經濟學家胡景暉表示，登上熱搜的觀點，是建議不要掏空上一輩的錢包湊首付，因為現在中國社會老齡化越來越嚴重，老年人壽命也越來越長，老年人也應留一些養老錢。而買房比租房划算，則是從房價上漲的角度考慮提出的建議。

「從事地產行業20年來，此類問題已是老生常談。今天引發這麼大的關注，可能一方面是宏觀環境有所變化，另一方面可能這個回答扎了一些人的心。」胡景暉說，可能因為馬上就到畢業季，今年還有1000多萬大學畢業生，房地產 市場又有限購鬆綁、降首付降息 政策，大家肯定有考慮。

胡景暉說，「我上微博看了下，很多人說專家不靠譜。當然不可能靠我幾句話就解決大家所有的問題和困惑，我只能提供一個建議，要不要採納，那要看讀者自己判斷。我本身沒有利益導向。」