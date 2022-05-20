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凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

新東方老董俞敏洪喊年輕人沒退路 網友嗆販賣焦慮

記者林汪靜／北京20日電
俞敏洪（左圖）直播對話心理學教授彭凱平（右圖）。（視頻截圖）
俞敏洪（左圖）直播對話心理學教授彭凱平（右圖）。（視頻截圖）

現代社會快速發展，而中國在不少政策下，內卷（指競爭激烈）嚴重。中國補教巨頭新東方董事長俞敏洪表示，現在年輕人的退身之所變少了，甚至沒有了，只能選擇前進，這對他們造成心理上的重大不安全感。有網友指俞敏洪販賣焦慮，也有人認同，「有家的地方沒工作，有工作的地方沒有家，故鄉安置不了肉身，他鄉容不下靈魂。」

來源：YouTube

新浪財經報導，俞敏洪直播對話心理學教授彭凱平時指出，過去中國農村社會，不管如何，父母在農村有房子，回到農村還有土地，「那裡就是他的退身之所，親情和資源都在，儘管不那麼豐富。」

但現在城市的孩子，如果失業或找不到工作，就立刻沒了房子，因為很多人沒有屬於自己的房子，是租房子住的。而回到家鄉，可能有的人父母已經不在，在家鄉也沒有什麼資源，回到農村也沒什麼工作能做。

像這種情況，俞敏洪認為，就是現在大家產生重大焦慮的一個原因，很多人也就只能選擇前進，沒有退身之所，這件事對他們造成心理上的重大不安全感或傷害。

新東方創始人俞敏洪。（Getty Images）
新東方創始人俞敏洪。（Getty Images）

他說，如今在北上廣深這樣的大城市，有房子的中國年輕人其實不多，在北京，最便宜的房子都要人民幣1000萬元，「哪買得起啊」，年輕人在這樣的情況下，當他們一旦失去工作，包括這次的「雙減」政策，導致大量從事教培行業工作者失去工作，都還身揹房貸，對他們來說是重大打擊。

對於俞敏洪的這番言論，中國網友反應兩極，有網友贊同稱，「都去租房，然後房租再漲，年輕人活著就是為了給別人掙錢是吧。」但也有網友質疑他在販賣焦慮，「不知道這老師又要販賣什麼？除了家裡做生意的，哪怕中產階級、小康之家，又有多少年輕人有退身之所？誰家能保障到自己下面三、四代人？」

北京

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