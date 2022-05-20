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垂涎古墓36金頭 浙江盜墓團伙看扁守墓老人…遭擒

中國新聞組／北京20日電
滎陽侯夫人墓有從前皇帝所賜的石人、石馬、石羊、石虎共五對。（取材自橙柿互動）
滎陽侯夫人墓有從前皇帝所賜的石人、石馬、石羊、石虎共五對。（取材自橙柿互動）

浙江警方近日破獲一起特大盜墓案，12名「盜墓賊」落網遭判刑。這群「盜墓賊」的目標是位於衢州市柯城城區的元代古墓滎陽侯夫人墓，當地坊間傳說，滎陽侯夫人墓裡面藏有36顆價值連城的金頭；而這群「盜墓賊」被一網盡擒，是他們低估了74歲義務守墓人鄭榮良。

12名盜墓賊因犯盜掘古墓葬罪被判處4年10個月至10年2個月不等有期徒刑，並處罰...
12名盜墓賊因犯盜掘古墓葬罪被判處4年10個月至10年2個月不等有期徒刑，並處罰金。（取材自橙柿互動）

新聞坊報導，滎陽侯夫人墓位於衢州市柯城城區，所葬之人是元朝滎陽侯鄭用和的母親方氏，墓地道路有從前皇帝所賜的石人、石馬、石羊、石虎共五對。墓丘保存完整，高約8米，直徑16米，是省級文物保護單位，在當地頗有名氣。

坊間還傳說，滎陽侯夫人墓裡面藏有36顆價值連城的金頭，是四川巡撫徐忠烈公留下的。不少盜墓賊都覬覦著這座古墓，但每次都被及時發現。

2020年11月8日晚上11點左右，鄭榮良時巡邏發現有人在挖洞而報案，衢州柯城警方隨後成立專案組。

民警多次深入洞穴開展勘驗。（取材自橙柿互動）
民警多次深入洞穴開展勘驗。（取材自橙柿互動）

警方現場勘查發現，盜墓賊從古墓圍牆外開挖，挖開的洞深有20多米，因發現及時，並沒有涉及墓室。「洞內陰濕無光，我們只能靠攀爬進去勘驗」，民警多次深入洞穴，在洞穴通道內發現鼓風機、鐵鏟、泥桶及繩子等作案工具。民警詹雪濤說，一般盜墓團伙中，有幕後出資人、監工、技術人員、挖土人、運土人等分工，如果盜墓成功，現場還有負責轉移文物的銷贓人。

報導指出，警方花一年半抓捕來自全國各地的盜掘古墓的犯罪嫌疑人10餘名，繳獲文物50餘件。其中，團伙幕後出資人是50多歲的本地人方某，曾做農資生意，身家上千萬，有人稱他因賭博欠下不少錢。方某派監工林某在現場把風，都是深更半夜開挖，用草木掩蓋住。方某聽說守墓的是個70多歲的老人，覺得足以對付，對這個古墓是志在必得。顯然，他低估了守墓人鄭榮良。

被盜墓賊低估的守墓人鄭榮良。（取材自橙柿互動）
被盜墓賊低估的守墓人鄭榮良。（取材自橙柿互動）

鄭榮良40多年前接下鎮上義務文保員，每天到滎陽侯夫人墓旁巡邏。因為看守古墓，鄭榮良多年來一直留守村裡，靠種田為生。守護古墓40多年，他曾11次攔截盜墓賊，多次和盜墓賊發生正面衝突、受傷。雖然滎陽侯夫人墓周圍後來安裝了監控，但他不放心，每隔三小時就去巡查一次。也由於他的盡忠職守，才讓浙江警方破獲這起特大盜墓案。

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