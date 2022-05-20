10腳被鯊吃掉 上海「蟹堅強」重生 另類吃播每天百萬流量

吃蝦仁的「蟹堅強」。（取材自中國新聞周刊）

上海一名工程師是水族愛好者，疫情 封控日子裡，原本以為沒人想看一隻十條腿都斷的螃蟹、踽踽獨行的視頻，沒想到竟那麼多人在線圍觀螃蟹脫殼、重生的過程；原來人們把期待寄託牠身上，「腿全斷的螃蟹都能重生，我們的生活一定會好起來吧」。

影音來源：YouTube

中國新聞周刊報導，今年3月，上海疫情爆發，34歲的電氣工程師陳旻生活發生巨大變化，焦慮中，一隻養了一年多的特殊螃蟹，為他帶來了希望。

那隻被陳旻叫作「蟹堅強」的螃蟹，在封控中度過了自己重生後的1歲生日。那段生日視頻，讓陳旻獲得了500萬的播放量。

陳旻與「蟹堅強」。（取材自中國新聞周刊）

報導指出，去年4月，陳旻在魚缸角落裡發現「蟹堅強」時，它已經失去了自己所有的腿，肚子上還有一道深深的傷痕。牠躺在鯊魚的缸裡，本來就是作為飼料丟進去的，畢竟對於一個擁有10個魚缸的人來說，一隻斷腿的螃蟹確實算不了什麼。直到第二天晚上他為4歲女兒說完睡前故事，發現「牠竟然還活著」。

陳旻買牠的初衷，是讓牠成為章魚的飼料，買多了就丟到鯊魚缸裡。事實證明，鯊魚不太喜歡吃牠，但還是將牠的十條腿全部吃掉，肚子上的傷口顯然也來自於那條鯊魚。

既然牠沒死，就撈出來試試看能不能活下來。報導稱，2018年開始，陳旻就在短視頻平台中分享和水生動物的故事，一直以來粉絲數和點擊率都寥寥。陳旻為斷腿螃蟹起名「蟹堅強」，花5分鐘剪輯視頻，草草丟到平台上。2021年4月12日，這是網友們第一次見到這隻不一般的螃蟹。又過了一夜，「蟹堅強」還活著，而陳旻的短視頻因此獲得了巨大的流量。

「蟹堅強」一歲生日發文。（B站截圖）

「既然牠這麼堅強，人們又這麼願意看，我就做一個系列試試看。」陳旻心想。

「這玩意能活？」「給牠一個痛快的不行麼？」在「蟹堅強」的視頻下面，充斥著大量此類留言。

陳旻很清楚，掉光腿的螃蟹活下來的可能性極低。唯一的可能是完成脫殼，但缺失了腿，沒有支撐和著力點，脫殼的成功率極低。

據報導，陳旻將「蟹堅強」安置在單獨的盒子裡，每天記錄牠重生之前的這段日子，很快牠在斷腿處長出了新的肉芽，這給予了陳旻不小的信心。野生蝦仁、黃條鰤、高背大眼鯛、日本 囊對蝦，這些食材都成了「蟹堅強」的病號飯。

第一次吃到蝦仁的「蟹堅強」，大快朵頣。吃黃條鰤時，由於缺少支撐點，「蟹堅強」一直在原地轉圈，被網友稱為「好吃到轉圈圈」。吃高背大眼鯛，觀眾驚嘆「我沒吃過這麼貴的魚，可以到你家當螃蟹麼？」

視頻中，僅剩的兩條抖動觸角，配合進食的畫面，讓觀眾彷彿看到了久違的「吃播」，上百萬網友每天定點蹲守「蟹堅強」進食。

就這樣20多天後，蟹堅強脫殼成功了，長出了全新的10條腿。陳旻說他會一直把牠養下去，必要的時候再給牠找個「女友」。