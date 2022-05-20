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凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

1天沒1個客人「代貸養貸」 老闆深夜坐地上哭 網安慰活著就是勝利

中國新聞組／杭州20日電
老雷凌晨從酒店跑出去，跟兒子發信息說自己不回來了。（取材自都市快報）
老雷凌晨從酒店跑出去，跟兒子發信息說自己不回來了。（取材自都市快報）

有三個孩子的老雷是杭州一家快捷酒店老闆，受疫情影響，酒店生意不好。5月13日凌晨，天下著雨，他從酒店跑出去，跟兒子發信息說自己不回來了，後來民警在南山路錢王祠邊上的長廊那找到了他，他坐在地上，一邊哭一邊抽菸。網友同情老雷，鼓勵他「活著就是勝利」。

都市快報報導，老雷50歲，2003年帶著新婚妻子到杭州創業，到明年整整20年。剛開始，老雷和妻子在望江門擺小吃攤，2008年在城站開小飯店。2011年，他以人民幣160萬元（人民幣，下同，約23.8萬美元）接手現在中山中路南宋御街邊上的一鎮賓館，房租另算，並加盟成約克連鎖酒店。

2015年，他向銀行貸點、跟親戚朋友借點，湊200萬元，加上自己的100多萬元積蓄投入裝修。三層，房間75個，在訂房網上很吃香，一個房間大約150-160元一晚，旅遊旺季天天爆滿。2018年，老雷又投入五、六十萬元裝修了酒店房間。那幾年，他們辛苦一年，大約有100多萬元的利潤。

疫情之後，酒店每天在虧，「有時一天沒一個客人，最好的時候，也就賣20間」，但每天酒店的水電等各種系統都要正常運行，人工費用也是一塊。令老雷陷入窘境的首要問題就是房租。2015年，他和房東協商房租降到150萬元一年。2020年，老雷拖欠140多萬元房租，被房東起訴到了法院，經協調分期付款還清。

最後，法院要強制執行。老雷只能陸續抵押自己的房子、車子去銀行貸款，加上民間借貸，「以貸養貸」。

報導稱，去年年底，有家寧波公司找到老雷談合作，讓他加盟，公司出資幫助裝修，他希望酒店起死回生。裝修持續到今年3月開始營業，但疫情之下，生意並沒好轉，每天都在虧。

在清波派出所分管酒店的專管民警張警官眼裡，老雷從一個大漢瘦得一塌糊塗。這兩個月，老雷每天失眠，1米85的個子，原來210斤現在只剩下150多斤。

老雷又遇到了銀行催款。他在一家銀行貸款100萬元，今年7月到期。銀行經理告訴他如果提前還，還是會放款100萬元，還提供20萬元的信用卡貸款額度。老雷借來錢還了銀行，但原本批好的100萬元貸款卻不能如數放貸了。

這兩年，因為經營困難，老雷家的房子出租，一家人擠在酒店裡，夫妻倆商量，由老婆帶著小兒子回老家山西讀書。因為老雷有被強制執行的紀錄，要考好一點的學校會受影響，「我不能害了我的孩子。」

那天，小雷的轉學手續剛辦好，老雷覺得自己很愧疚，他一個想不開，就衝出了房間，幸而沒鑄下憾事。

貸款 疫情 房東

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