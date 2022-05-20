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今年虧100萬…西湖民宿正常運營剩百家 業主紛求救「誰能拉一把」

中國新聞組／杭州20日電
旅遊行業遭遇寒冬，西湖民宿快撐不下去，圖為曼殊民宿。（取材自錢江晚報）
旅遊行業遭遇寒冬，西湖民宿快撐不下去，圖為曼殊民宿。（取材自錢江晚報）

西湖民宿，是近年來西湖旅遊的一個金字招牌。但疫情3年，旅遊行業遭遇寒冬，西湖民宿的日子也不好過，今年從400多家減到300多家，真正正常運營的100多家左右。一名在西湖邊開了12年民宿的老闆哀嘆「今年虧了100多萬…有點撐不下去，誰能拉我們一把」。

錢江晚報報導，杭州西湖風景名勝區民宿行業協會秘書長封國仙說，「去年，景區60%的民宿換了老闆，換了經營模式，但今年現實更加殘酷。」封國仙說，直接關門不開的民宿占了不小的比重。

在四眼井開民宿12年的倪敏華盼著行業復甦的同時也在考慮將這十多年的心血轉手。同樣開民宿十來年的俞利強，因為民宿體量不大正在想辦法自救。他把民宿改造了一部分做了餐飲，他說「還想再堅持一段時間，也希望政府部門能夠出台相應的紓困政策。」

俞利強的「曼殊度假民宿」靠近靈隱寺一帶，開了12年，有43個房間，在點評網站上，住客給出了「環境好」「服務熱情」等不少好評。但這兩年受疫情影響，整體預訂情況不是很好，「特別是今年以來，都沒啥訂單。」

滿隴桂雨對面的四眼井區域，是西湖最早的青年旅社集結地之一，後期慢慢有不少民宿進來，名氣比較大的就是茶香麗舍。茶香麗舍是2010年開業的，當時總共11個房間，老闆就是倪敏華。

老倪民宿的花廊。 （取材自錢江晚報）
老倪民宿的花廊。 （取材自錢江晚報）
茶香麗舍民宿門口的黑板告示。 （取材自錢江晚報）
茶香麗舍民宿門口的黑板告示。 （取材自錢江晚報）

在西湖民宿圈裡，大家都喜歡叫倪敏華「老倪」，他是一位老杭州，當年開民宿的想法很理想：「就想邀請全世界的遊客來我親手打理的民宿小住，大家一起喝茶聊天，我帶著他們逛西湖、了解西湖文化，體驗杭州的風土人情。」

開業至今的12年時間裡，民宿生意最好的階段是在2013年-2017年，「平均每年營收200多萬，口碑和名氣都做出來了」。到現在，整個民宿房間數量達到了43間，算是西湖景區範圍體量較大的民宿之一。

「前前後後差不多投了1300多萬在硬件更新上，本來想好好幹一場的，結果疫情來了。」老倪斜靠在小院的木樁椅上，嘆了口氣，「疫情第一年還算好，也就關停了兩個月，整體情況還好。去年上半年也是不錯的，但是從7月颱風天開始，就不行了，全國各地陸續有疫情爆發，而且沒怎麼斷過，客人都來不了，生意就慢慢沒了。」

老倪說，去年12月到今年5月，43個房間的營業額總共才10來萬，「這點營業額，過去是一周的量。」5月小長假，往年都是滿房訂不到的節奏，今年入住率卻連30%都不到。

老倪說，本來前兩年疫情，他還覺得能熬一熬，但今年至今已經虧了100多萬，現金流斷了，房租都交不上了。最近，他正在考慮把民宿轉手，「沒辦法，撐不下去了」。

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