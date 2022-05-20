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李克強訪雲南未戴口罩 網猜：不甩習近平清零政策？

中國新聞組／北京20日電
李克強17日至19日在雲南曲靖、昆明考察。圖為李克強在昆明聞泰通訊公司考察。（新華社）
李克強17日至19日在雲南曲靖、昆明考察。圖為李克強在昆明聞泰通訊公司考察。（新華社）

近日聲量被拿來跟習近平比較的中國國務院總理李克強18日赴雲南大學考察，校方傳出的影片中他和隨扈、大批師生都沒有戴口罩，引發網友猜測「李克強不甩習近平清零政策」。但李赴雲南大學的行程疑被封鎖，官媒未見報導，多個網路上有關李的雲大行程訊息也被下架。

根據雲南大學官方微博，李克強18日上午來到雲南大學。校方發布的多則影片顯示，李克強在校園中所到之處都有許多師生圍上前來，他除了稱讚雲南大學、勉勵學生，還祝福他們就業順利，氣氛輕鬆自然。

視頻呈現李克強出現在雲南大學2022年畢業生的招聘會上，李克強笑著與眾多師生打招呼，李克強勉勵師生說：「雲南大學還是了不起的，將來雲南大學會為你們驕傲」，眾人響起熱烈掌聲。

18日下午起，社群平台微信、微博上就出現許多網友轉發這些畫面，網友的關注焦點在李克強等人出現在這些戶外場景中，即使人群簇擁，也沒有一個人戴口罩。

鳳凰網評論部旗下的「風聲」微信公眾號發文說，社群媒體上看到的多是全副武裝的防疫人員、排隊做核酸檢測的人群，讓人們幾乎忘記了正常生活的面目。而李克強和大學生都沒有戴口罩，校園洋溢著歡快的氣息，這種氛圍是「一股清流」。部分網站上的網友留言則是稱讚與肯定，稱總理接地氣。

不過，這些影片在社群平台上被大量轉發後，#總理在雲大、#百年雲大、#總理親臨雲南大學這幾個話題在微博已經被撤下，似有限制流量的作用，不確定是否與當前嚴格防疫政策的敏感性有關。

央視新聞和新華社等媒體已報導李克強在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會，但沒有報導他赴雲南大學考察。

李克強近期曝光度增加，外界盛傳在中共元老施壓下，習近平連任遭遇黨內阻擊，或由李克強接掌大權。但上述權鬥說法皆無法獲得證實，在中共20大前的敏感時機，任何風吹草動都引發各界猜測。

李克強17日至19日在雲南曲靖、昆明考察。圖為李克強走進曲靖麒麟區長坡彝族村玉米...
李克強17日至19日在雲南曲靖、昆明考察。圖為李克強走進曲靖麒麟區長坡彝族村玉米地察看苗情，了解種糧成本和收入。（新華社）

李克強 社群媒體 口罩

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