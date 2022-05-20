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天津宣布延春季高考 官媒批病急亂投醫

中國新聞組／北京20日電
天津先前已經數度展開全員核酸檢測。圖為1月9日濱海高新區的一處核酸檢測點。（新華社）
天津先前已經數度展開全員核酸檢測。圖為1月9日濱海高新區的一處核酸檢測點。（新華社）

天津傳出新冠疫情，雖近兩日僅新增18例確診病例，官方仍宣布21日進行全市全員核酸檢測，並要求民眾「保持原地相對禁止」。官方甚至為此一度要求感染者及其密接、次密接或隔離、處於我市封控區者不得參加考試」，引發巨大反彈，逼得政策轉彎。官媒批此規定是病急亂投醫，應在科學防疫上保障考生權益。

澎湃新聞報導，天津疫情防控指揮部發布「第12號通告」，宣布21日早上6時起，凡居住在天津市的全體居民，在當時居住地「保持原地相對靜止」，根據組織安排到指定地點進行核酸檢測，並於當日24時前完成。拒不配合檢測者將「依法從嚴追究法律責任」。

公告僅對於在48小時內接種新冠病毒疫苗的人員，允許暫不安排參加此次核酸檢測。據天津市衛健委官網，截至18日，天津市累計接種1314萬人。

天津市不僅高規格防疫，並宣布春季高考延期，同時對高考考生做出「新冠感染者及其密接、次密接，或為天津健康碼『紅碼』，或處於集中隔離、居家隔離狀態，或處於我市封控區內，不得參加考試」的規定，引發考生及家長的反彈，以及「染病或隔離考生就失去參加高考權利」的巨大爭議。

自由亞洲電台報導，有關條款迅即在網上引發討論，不少網民認為這關乎人權，形容當局的決定改變學生一生的命運。有人更留言「這是直接要把孩子給毀了」。

官方隨後在輿論壓力下，修改了相關規定稱，相關人員不在「常規考點」參加考試，可在重置考點參加考試。自由亞洲電台報導，地方政府在訂定決策時，往往只懂得「對上負責」，天津高考事件是民意的一次勝利。

黨媒人民日報海外版旗下新媒體「俠客島」評論指出，高考事關每個考生及其家庭的切身利益。因為感染新冠或者處於封控區內就被剝奪參加高考的權利，不僅於法無據，也衝擊全社會對考試公平底線的認知。朝令夕改也暴露出認識不足、準備不足、工作不足的問題。在全社會還在與疫情鏖戰的當下，不能用這種病急亂投醫的做法平添緊張、不安因素。應在科學防疫下，確保「應考盡考」，這個底線不容突破。 

高考 檢測 疫情

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