核酸檢測成中國民眾生活日常 有人48天驗23次

隨著核酸檢測成為民眾的日常，各主要城市已開始建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」。圖為設在重慶江北觀音橋步行街的便民核酸採樣工作站。(中通社)

本報系聯合報報導，在上海工作的台灣人Lawrence統計，從4月1日到5月18日，48天內他就驗過23次核酸。從今年1月1日以來，更已經進行過41次核酸檢測 。儘管目前上海疫情 已逐步趨緩，但核酸檢測不僅不會隨之離去，還將成為包括Lawrence在內，所有在中國生活的人日常的一部分。

上海宣布將從22日起，逐漸恢復跨區公共交通運輸，但規定未來所有乘客若要搭乘地鐵 、公車等公共交通工具，都必需持有48小時核酸陰性證明才能搭乘。這意味著，即便在疫情過後，未來Lawrence若要像之前一樣，每天搭乘地鐵上班，每兩天就得驗一次核酸。

據央視新聞報導，針對近來民眾關切的核酸檢測問題，中國國家衛健委特別以問答形式予以解讀。

對於何以發生疫情的地區需要開展多輪核酸檢測？中國國家衛健委稱，這是因為Omicron變異株具有傳播更快、潛伏期更短、隱匿性更強的特點，必需「以快制快」，及時有效切斷病毒傳播鏈，才能用最小的成本實現最大的防控效果。

至於沒有發生疫情的地區，為什麽也要開展「常態化核酸檢測」？中國國家衛健委解釋，這是因為Omicron變異株的特點，導致一些早期的感染者不易被發現。在疫情防控各項措施中，核酸檢測是迅速發現傳染源、鎖定管控目標，進而採取隔離等措施切斷傳播途徑的關鍵有效手段。

這份問答指出，在尚未發生疫情，但輸入風險較高的地區開展常態化核酸檢測，有利於提高疫情監測預警靈敏性，更早發現潛在風險。因此，各地可結合本地疫情防控需要，開展「常態化核酸檢測」工作。

中國國家衛健委表示，在常態化疫情防控時，在省會城市和人口千萬級城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，目的是方便民眾就近、就便進行核酸採樣。

目前中國多個城市和地區都已陸續探索實施「常態化核酸檢測」工作，要求市民最短48小時、最長7天進行一次核酸檢測。

而衛健委要求大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，港媒報導，這意味著核酸檢測機構迎來巨量訂單。疫情這兩年間，核酸產業暴漲至數百億元人民幣規模，多位從業者表示，「可能掙到了過去10年、20年都賺不到的錢」。醫學檢測機構「艾迪康」捲土重來，擬在香港上市。

4月16日，國家衞生健康委臨牀檢驗中心副主任李金明表示，目前中國已經完成約115億人次的核酸檢測，這意味著平均每人做過八次。

不過，據第一財經報導，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲教授指出，病毒在潛伏期約1.5天左右開始複製並具有傳染性，建議隔一天做，不建議每天都做。