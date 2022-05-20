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疫情影響「超出預期」… 民航業去年虧842億 「1/3在破產路上」

中國新聞組／北京20日電
上海浦東機場。（中新社）
上海浦東機場。（中新社）

中國民航局18日發布「2021年民航行業發展統計公報」指出，2021年，中國民用航空全行業共虧損842.5億元人民幣（約124.9億美元），雖虧損已較上一年度收窄，但公報認為，「新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期」。一位民航分析人士這樣總結疫情後中國民航業的經營慘澹狀況：「兩年虧掉五年利潤，三分之一航司在破產路上！」

據統計公報，2021年，中國民用航空業累計營收7529.2億元，年增21.5%；虧損842.5億元，比上年減虧187.1億元。

分類來看，中國航空公司總營收為4245億元，年增13.3%，虧損670.9億元，比上年減虧149.2億元；機場總營收944.1億元，年增7.9%，虧損14.1億元；相關保障型企業營收2340億元，年增48.4%，盈利74.6億元。

雖相關行業虧損較上年（2020年）收窄，保障性行業盈利正成長，但報告仍坦言，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。

另據統計，2021年，中國民用航空業完成旅客運輸量4億4055.74萬人次，年增5.5%。不過，港澳台航線完成59.25萬人次，年減38.4%，國際航線運輸量147.72萬人次，年減84.6%。疫情前（2019年），中國民航旅客運輸量超過6.6億人次。

運輸效率方面，2021年，中國民用航空正班客座率平均為72.4%，與上年降低0.5個百分點；載運率平均為66.9%，比上年提高0.4個百分點。

另據新浪財經報導，一家中國國內廉價航空公司高階主管表示，今年比去年同期虧損得多，「春節後，客座率開始逐漸下滑，去年3、4月還有反彈的小高潮，今年完全沒有，現在客座率持續下降。」

一位民航業內人士估算，按照中國民航局統計，有七家航空公司資不抵債，再加上海航旗下破產重整的航空公司，目前大概已經有三分之一的航空公司，不是在破產重整，就是在破產的路上。在已經資不抵債的航司中，烏魯木齊航空、福州航空屬於海航旗下航司，主要受海航破產重整進度的影響。重慶航空是南航控股，上海航空是東航全資子公司。

破產 營收 疫情

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