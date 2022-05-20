中國康希諾新冠疫苗 獲世衛緊急使用授權

圖為中國製造商康希諾生物研發的單劑型COVID-19疫苗克威莎。（圖取自康希諾生物網頁cansinotech.com.cn）

世界衛生組織（WHO）19日針對中國製造商康希諾生物（Cansino Biologics）研發的單劑型新冠疫苗 克威莎（Convidecia）核發緊急使用授權。康希諾所生產的疫苗通過緊急使用認證，成為繼國藥和科興疫苗後，第三款獲世衛 批准緊急使用認證的中國疫苗。

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中央社綜合電訊報導，世衛透過聲明稱：「這款疫苗對抗新冠（2019冠狀病毒疾病）的保護力達到世衛標準…且該疫苗的益處高於風險。」

康希諾疫苗是世衛核准使用的第11款新冠疫苗。據世衛說法，該款疫苗對抗有症狀感染的效力為64%，抗重症的效力則為92%。康希諾疫苗早前已接受世衛免疫戰略諮詢專家組的審核，對方建議18歲及以上人士可接種的單劑量0.5毫升疫苗。

獲世衛緊急使用授權的其他新冠疫苗還包括輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗、莫德納 （Moderna）疫苗、AZ疫苗、Novavax疫苗等。