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博物館熱 中國博物館年增6.8%首破6000家 9成是免費參觀

記者廖士鋒／綜合報導
中國近年博物館增加迅速，圖為近日開幕的陝西考古博物館。（取材自文物陝西微信公眾號）
中國近年博物館增加迅速，圖為近日開幕的陝西考古博物館。（取材自文物陝西微信公眾號）

年度國際博物館日在5月18日舉行，中國官方在慶祝活動中揭露，截至2021年底，備案的博物館數量突破6000家，達到6183家，增長幅度達6.8%；其中5605家博物館免費開放，占比達90%以上。

據「博物館頭條」消息，中國國家文物局在國際博物館日活動上釋出上述數據，相較於2021年公布的5788家，新公布的家數增長近400座，年度增幅達6.8%。而1949年中共建政時，中國僅有21家博物館。

於此同時，活動主辦方「中國博物館協會」也公布第19屆（2021年度）中國博物館十大陳列展覽精品推介活動結果，其中八個「特別獎」全數都是中共黨史展覽；十個「精品獎」則涵蓋揚州大運河博物館常設展、秦陵彩繪銅車馬、長江流域青銅文明特展等展覽。年度最具創新力博物館則由浙江省博物館（浙江革命歷史紀念館）、安徽博物院、盤龍城遺址博物院獲得。

據中國國家文物局消息，2022年「518國際博物館日」主場活動辦在湖北省武漢市，另外北京、遼寧、江蘇、江西、廣東、新疆等地則舉辦本地區的主會場活動。

中國自1983年加入國際博協以來，每年均組織相關活動，而自2009年起，中國國家文物局採取與省級政府聯合主辦主會場活動、其餘省份結合實際圍繞年度主題組織相關活動的方式，來慶祝年度國際博物館日。

據央廣網報導指出，雖受疫情影響，全中國博物館去年仍接待觀眾7.79億人次；線上展覽、線上教育活動，網上總瀏覽量超過41億人次。

博物館 中共 北京

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