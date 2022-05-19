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搶鋰礦競買火爆 股權底標355萬拍出5億 逾50萬人圍觀

記者黃雅慧／綜合報導
鋰原料成為新能源車產業下的珍貴原材料。圖為阿根廷北部Salta省的鋰鹽場。 （路透）
鋰原料成為新能源車產業下的珍貴原材料。圖為阿根廷北部Salta省的鋰鹽場。 （路透）

隨著新能源汽車的火熱，帶動鋰礦資源的需求。中國網路上日前一場對於鋰礦的拍賣引發關注，該場拍賣引來長時間馬拉松拉鋸戰、同時引來55萬人圍觀的奇景。16日上午，四川雅江縣斯諾威礦業發展有限公司54.2857%的股權以人民幣355萬元（約52.5萬美元）的起拍價被拍賣。拍賣原本要在17日上午就截止，但隨著買家不斷出價，拍賣持續了兩天時間都未能落槌。截至18日下午6時34分，這場拍賣已經被延時2416次，拍賣價格超過人民幣5億元（約7398萬美元），競標人數上升至19人。

競買如此火爆，或許正是因為拍賣的是一家「寶藏公司」——雅江縣斯諾威礦業發展有限公司在甲基卡德扯弄巴礦權區域擁有18.53平方公里的探礦權。據瞭解，這次拍賣的股權在2019年市場估值達人民幣12億元左右。

公開訊息顯示，雅江斯諾威成立於2008年11月，註冊資本金人民幣5,075萬元。其申報備案的首採礦區採礦權面積1.41平方公里，儲量為29.3萬噸氧化鋰及豐富的鈮、鈹、鉭。在備案儲量之外，達到詳查級別的氧化鋰儲量 53萬噸，達到普查級別的氧化鋰儲量超過100萬噸，屬於特大型鋰礦。

但該公司目前還未有明確產出的訊息。據科創板日報報導，上海鋼聯新能源事業部鋰礦分析師羅曉莉指出，雅江縣斯諾威礦業擁有德扯弄巴鋰礦採礦權，其工業礦和低品位礦礦石量達2492.40萬噸，氧化鋰儲量達29萬噸（折合LCE約73萬噸），平均品位1.18%，生產規模每年100萬噸，礦山剩餘服務年限26年，開採方式為露天加上地下開採，目前尚未開採。

汽車行業分析師張翔表示，此前鋰礦石主要從澳洲進口，而近年來中國公司不斷開採境內鋰礦，本次雅江斯諾股權拍賣之所以火爆，本質上還是因為這家公司擁有鋰礦開採權，有助於境內公司採礦，擁有巨大盈利空間和市場前景。

而科創板日報援引業內人士指出，賽道中的企業既要面對鋰電池的高增長需求，又要應對原材料價格的上漲壓力。為確保上游資源的供應、增強自身競爭力，企業對於鋰資源爭奪或將加劇。

拍賣 汽車 分析師

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