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習降李升？ 地方傳貫徹李克強精神 分析：黨內有股力量不滿習…

中國新聞組／北京19日電
中國國務院總理李克強（右）、中共總書記習近平（左）勢力消長成了近日中國境內境外的焦點。（路透）
中國國務院總理李克強（右）、中共總書記習近平（左）勢力消長成了近日中國境內境外的焦點。（路透）

中國國務院總理李克強近來突然成為焦點，起因是中共黨內「習降李升」傳言近來在中國內外甚嚚塵上，根源與中國面臨的經濟及外交困境有關。有人分析，中共黨內似乎有股力量，利用自媒體人及外媒作為放話管道，目的是在中共20大前削弱習近平的權威。

中央社報導，5月初海外網路上一則爆料短片迅速流傳，以錄音檔方式傳入中國內部。內容聲稱習近平因中國當今面臨的內外困境，在黨內的會議上遭到質疑，李克強因此取得部分權力，甚至逕指習近平在中共20大無法再續任等，繪聲繪影，真假難辨。

上述傳言未見平息，華爾街日報上周以「李克強走出習近平陰影，努力修復中國經濟」為題，指李克強「正憑藉自身影響力重新活躍起來」、「正在發揮作用，力促習近平回調一些引導中國遠離西式資本主義、並部分導致中國經濟放緩的措施」的報導，更讓「習降李升」的傳言甚嚚塵上，報導同樣在許多微信群內流傳。

據報導，有人認為，這不過是一些以「中南海聽床師」自詡的自媒體人吸引點閱的聳動作法，且小看了習近平在掌控黨國機器的絕對優勢下，黨內根本沒有出現第二個太陽的天空。也有人分析，中共黨內似乎有股力量，同時利用自媒體人及外媒作為放話管道，目的是在中共20大前削弱習近平的權威，代表黨內確有不滿習近平的勢力存在。

此外，日前中國網路出現一段短片，內容是貴州省遵義市政府便民服務大廳牆上被貼上「把民之所望，做改革所向─李克強」、「深入推進『放管服』改革，著力優化營商環境」等紅色標語，被認為是罕見之舉。不過，目前無法得知這些標語是在何時製作及張貼。

綜合自由亞洲電台報導及中國網路訊息，甘肅省寧縣官媒「寧縣融媒」報導，縣府17日召開常務會議，集中學習「李克強總理在農業農村部考察並主持召開座談會時的講話」及其他相關文件，會議並強調，全縣各級、各部門要認真學習貫徹李克強的講話精神。

同時，包括「雲南國資」、「合肥財政」、「翠屏公安」、「欽州市發展和改革委員會」、「高縣文旅」、「泗縣山頭鎮」、「蓬安交警」等官方單位的微博帳號，17日都轉載了李克強11日主持召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤的內容。

此外，李克強昨在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會時表示，各地各部門要看得準的新舉措能用盡用，5月能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟快回歸正常軌道。

李克強 習近平 中共

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