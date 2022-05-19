中調整入境防疫 減少閉環期 網：放留學生回來投毒

中國調整各國入境防疫規定，被指有限制放寬入境限制。圖為北京首都機場。（中新社）

中國駐美國、西班牙、波蘭、埃及、俄羅斯等多國大使館 近兩天先後發出通知，稱根據新冠變種病毒Omicron的特點等，決定調整這些國家赴中國的人員檢測 要求，包括取消登機前7天核酸檢測。這項措施被解讀是中國放寬入境檢疫措施，但引來不少中國網民不滿，認為這是「放留學生回來投毒」，也有網民認為規定其實是變嚴了。

中國駐美國大使館發出通知指出，考量「對疫情、病毒變異特點等多個因素」，自20日起調整赴華人 員行前檢測具體安排，駐美使館在審核健康碼時，將取消登機前7天核酸檢測；取消自我健康監測要求。不論接種何種疫苗以至未接種，所有乘客行前48小時內檢測均改為「雙核酸」，仍須交叉使用不同實驗室，其中一次須為登機前24小時內，不再要求任何IgM抗體檢測。

第一財經報導，中國駐西班牙大使館也調整類似安排，19日起赴華人員申請健康碼時毋須提交自我健康監測表和疫苗接種聲明書；所有自西赴華人員均進行「雙核酸」檢測和抗原檢測，航班起飛前12小時內在指定檢測機構進行一次抗原檢測；取消血清IgM抗體（含N蛋白）檢測；取消對既往感染史人員肺部CT或X光檢查要求等。

中國駐孟加拉大使館則稱，閉環管理時間由7天縮減為5天，中資企業人員閉環管理由21天減至10天，取消現行回國前備案管理及登機前21天的核酸檢測要求；取消IgM、IgG抗體檢測。

中國駐埃及大使館的安排也類似，縮短赴華航班登機前閉環管理時間到五天四晚；中資企業人員需在參加航空公司閉環管理前自行安排10天的隔離觀察；新規定自27日四川航空3U8392航班閉環管理開始實施。中國駐波蘭大使館也將企業人員登機前閉環管理要求由21天減至10天。

另中國駐俄羅斯大使館也發布調整措施，但部分項目較對他國實施的內容嚴格。包括在俄中資企業項目人員須在登機前第7日進行自我健康隔觀監測，還須提前10日進行隔離觀察和閉環管理，不與外界接觸；赴華乘客獲取健康碼綠碼後，須在乘機當日在機場進行登機前快速核酸檢測等。

以上調整措施傳出後，留學生大都留言叫好：「終於能輕鬆回國」，「不用七天隔離了」。不過也有留學生留言稱「並沒有放鬆啊，還是3次」。

中國網民有人樂見其成，「以前規定是7天前1核酸+48小時2核酸+24小時抗原，現在只需要48小時2核酸，更多海外華人可以回來了」。但有不少留言批評稱「這是讓留學生回來放毒嗎？」，「讓領導子女回家嗎？」，「目的在甩鍋嗎？」，「放鬆還是收緊了？入境沒理由放鬆啊」，「先把航班恢復吧」。

搞清IgM、IgG

IgM抗體是病毒感染後，最早出現免疫反應的抗體，濃度會隨清除病毒作用遞減，可能在體內停留數月之久。

血清抗體檢測結果顯示，IgM抗體陽性代表處於感染初期，若IgG抗體陽性代表處於感染後期或恢復期；如同時出現IgM與IgG陽性，代表感染中期或感染活躍時期。