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北京餐廳不准內用 片烤鴨改街邊秀 生意大好

中國新聞組／北京19日電
北京餐飲不准內用，師傅當街上演「北京烤鴨」片鴨秀。(路透)
北京餐飲不准內用，師傅當街上演「北京烤鴨」片鴨秀。(路透)

中國面對新冠本土疫情仍堅持「清零」策略，北京自今年「五一」連續假期起要求餐飲禁止內用。為了補救內用業績掛零的困境，許多業者想方設法增加外帶訂單以維持營運。一家餐廳把廚師兵團從廚房搬到人行道邊，讓師傅當街上演傳統名菜「北京烤鴨」片鴨秀，業績大增，生意甚至比此前仍可內用的時候更好。

路透報導，北京餐飲業者從今年5月起一律不得提供內用，賣北京烤鴨的餐廳也沒辦法向饕客施展桌邊片鴨秀，看不到酥脆多汁的烤鴨一片片切下來的過程，吃烤鴨也就少了一大趣味。

北京一家餐廳「紫光園」（譯音）的經理想出一招，請廚師們在餐廳臨街搭建的臨時廚房「操刀」、替外帶烤鴨的客人現場片鴨。

這招的確有效，等著取外帶餐點的顧客就在人行道上排隊。鄭姓經理說：「我們的北京烤鴨銷量不減反增，甚至比這一波疫情防控措施開始之前還要好。」

他說，「現烤、現片、現賣」的策略，頗有吸引顧客的效果。

來買烤鴨的顧客趙小姐說，防疫期間她的首要任務就是替家人張羅吃食，不過，她也很欣賞餐飲業者這種為了維持老派講究所付出的心力：「平常到餐廳吃飯，不僅僅是為了吃，大家也想感受一下服務。」

紫光園顯然押對寶了，在這波防疫管控措施之下，當街片鴨讓生意大有起色，不過鄭姓經理拒絕透露業績成長多少。

報導說，即使在5月1日禁止餐飲內用之前，北京的餐飲業生意早已因疫情而明顯受挫。據北京市統計局今年1到4月的數據統計，今年4月全北京餐飲業收益比起去年4月大降25.33%。鄭姓經理說：「我最大的心願就是這場疫情儘快結束，好讓內用可以恢復。」

北京 疫情 防疫

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