中國首個國產新冠口服藥 前5日內用藥效果較好

首個中國國產新冠口服藥的「治療報告」18日公布，論文中顯示，有五名感染者在核酸檢測 陽性後三天內便接受該口服藥的治療，平均五天（中位數）後核酸轉陰，而對照組的核酸轉陰中位數為11.13天。單從數據而言，早治療、早用藥，或將減半治療周期。

科技日報報導，相關研究由國家傳染病醫學 中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授與上海公共衛生臨床中心范小紅教授團隊等合作開展，以評估一種名為VV116的國產新冠口服藥對非重症的Omicron 感染者核酸轉陰時間的影響。「新興微生物和感染（Emerging Microbes & Infections）」雜誌5月18日在線公布該研究的詳細數據。

VV116是中國科學院上海藥物研究所等研究所與企業合作研發的一款口服抗新冠病毒藥物。相關研發單位此前披露，中國科學院上海藥物研究所研究員沈敬山等團隊在腺病毒小鼠模型上的試驗中發現，口服VV116可使病毒滴度降低到檢測限以下，並顯著改善實驗模型動物肺組織病理變化，該藥在國內已經獲批進入臨床試驗。

業內比較看好VV116，認為它有希望成為新冠治療的有效用藥。相關專家解釋，VV116攻擊新冠病毒的基本原理與瑞德西韋相似，是攻擊新冠病毒的核心酶，VV116的更大優勢是做到了口服。在新冠病毒在人體自我合成時，VV116能偽裝「摻假」，使得新冠病毒的RNA聚合酶「卡殼」，無法在人體內複製繁衍。

在研究中，136名新冠感染者分為兩組：60名接受VV116治療，每12小時口服300毫克VV116；76名被納入對照組不使用抗病毒治療。

數據顯示，首次核酸檢測陽性5日內使用VV116的Omicron感染患者，核酸轉陰時間為8.56天，小於對照組的11.13天，前者少於後者。而陽性後如果未及時用藥，則用藥效果難以顯現。

具體數據為：首次核酸檢測陽性5日後使用VV116的Omicron感染患者，核酸轉陰時間為11.46天，對照組11.13天，二者相差無幾。