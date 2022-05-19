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新冠新藥「千金藤素」 原料價飆8倍 訂單多到種植戶發不出來

記者廖士鋒／綜合報導
「千金藤」價格近日飆漲。圖為安徽亳州中藥材市場。（新華社）
「千金藤」價格近日飆漲。圖為安徽亳州中藥材市場。（新華社）

中國近日有科學家發明的新冠治療新藥「千金藤素」獲得專利授權，而有統計指出，這款新藥的原料價格近日不斷飆漲，一天一個價之餘，已經漲到原本的八倍以上。

紅星新聞報導，「千金藤素」的原料千金藤，其實體中藥材批發價格和種植戶的種苗均已出現大幅漲價。其中，千金藤價格已從每公斤20元人民幣（約2.9美元）漲到160元，價格漲了八倍左右。千金藤種植戶則表示，訂單多到發不出來，有人甚至準備下月擴產10萬根。

報導指出，在中藥材行業真正大火的是千金藤圓片切片。但由於金銀花的藤也被稱為千金藤，因此中藥材市場上有人魚目混珠，用金銀花的藤充當千金藤售賣。而原先千金藤定價是依據規格和品質，但近日千金藤大火之後，有些批發商已不分規格，按同一價格售賣，並且價格仍在持續上漲。

近日有多支中國醫藥股曾經漲停板，但是報導指出，其中多沒有千金藤的產品，真正與千金藤素有關的為「阿拉丁」。另外據中國藥監局官網，目前有雲南白藥集團大理藥業有限責任公司、雲南白藥集團文山七花有限責任公司、瀋陽管城製藥有限責任公司、雲南生物谷藥業股份有限公司的四家公司的千金藤素片擁有生產批號。不過，千金藤素專利發明人、北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛強調，「目前四家擁有生產批號的企業只是有批號，但並沒有生產，在中國是買不到這個藥」。

此前據科技日報報導，童貽剛曾解釋，目前認為千金藤素主要通過干擾細胞應激反應逆轉受感染細胞中大多數失調的基因和通路，從而發揮抗冠狀病毒效果。專利說明書顯示，10uM（微摩爾/升）的千金藤素抑制冠狀病毒複製的倍數為1萬5393倍，這個意思即是，「不用千金藤素藥物時如果有1萬5393個病毒，在用10微摩爾/升千金藤素藥物的情況下，病毒數將只有一個」。

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