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官媒一片讚揚上海解封復商復市 民：我仍困小區

中國新聞組／北京19日電
上海雖然已經社會面清零，但仍未完全解封。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）
上海雖然已經社會面清零，但仍未完全解封。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

上海市日前宣布新冠疫情獲得控制，逐步恢復正常生活和生產活動，官媒一片讚揚上海解封復商復市好消息；但媒體報導指出，有上海居民表示他們仍處於嚴格的封控狀態，對於何時可獲准踏出家門沒把握，還有人說他們仍不能收快遞。

上海市16日宣布3階段恢復正常生產生活秩序，即日起至21日為第1階段，這個階段工作著重在降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數；防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水準社會活動。

官媒新華社16日起陸續發布上海居民前往市場採購和理髮等日常生活照片，直指「上海的煙火氣正在回來」，或用感性筆觸寫下「這是一場異常艱巨的防控戰」、「想念上海」等字句，滿是慶祝上海市解封、戰勝病毒等好消息。

對於這些訊息卻有民眾在網上評論道，「不信謠、不傳謠」、「官方指定正能量，並不是民間真實」。

據中央社報導，一名上海市閔行區居民表示，目前接獲可以外出採買時間安排在21日，進出小區仍需要憑臨時出入證。對於符合哪些條件可以率先獲得居委發給允許外出許可，這部分「沒有任何頭緒」，住在浦東的朋友目前也沒有獲准外出。能否外出都必須是居委說了算，民眾只能單方面地被通知。

紐約時報報導也指出，一些上海居民不滿表示，他們仍處於嚴格的封控狀態。新華社在微博上發布的帖子下面被點讚最多的評論是，一名用戶說他們剛做完了又一次強制性核酸檢測，仍不許離開小區。

官媒承認，即使在放鬆管控的地區，居民出去也必須先獲得居委會的批准，而且外出的時間有限，只能去特定地區。報導指出，學校仍關閉，劇院、體育館和其他文化場所也沒有開放。副市長宗明說，上海將優先恢復企業的生產工作。

微信上，一篇「上海的煙火氣正在回來到底騙沒騙人」的文章被廣為轉發，博主張蓓在文章中寫道，許多地方的朋友給她發短信，祝賀上海解封。但她不知道該如何回復，因為她所在的小區仍未解封。

微信 檢測 紐約時報

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