上海有限解封 外出、購物須持卡 駕車離城要申請證明 有效期6小時

上海全市實現社會面清零。居民可以外出到賣場購物，但得持證才得進入。（中新社）

上海宣稱已全市社會面清零，各地逐步復商復市，低風險防範區居民可以外出。不過對市民出入仍多所限制，解封有限，例如，若有需要離開上海的人員可以申請，審核後會出具離滬證明，但僅在六個小時內有效；住戶得持出入證和超市「邀請卡」才能進入商場購物，被網民戲稱是「參加LV的VIP Party」。

上海第一階段解封政策於16日上路。根據通知，上海市要求各單位於21日24時前，以「誰安裝誰拆除」的原則，全面拆除市政道路交通路障設施，防止留有尖銳物體，確保道路設施恢復原樣。低風險防範區居民陸續接到可以在特定時間短暫外出的通知，住戶必須持官方發出的一次性通行證，在特定時間短暫外出，以及前往特定地點採買，包含民生必需品、食物與藥物。

上海市徐匯區17日發布通知，於21日24時前，全面拆除市政道路交通路障設施，目前位於天鑰橋路和南丹東路交叉口所有警察 封鎖線已拆除。

不過儘管上海市宣稱逐步解封，但防範區人口持續增加，對市民出入仍未完全解禁。上海警方指出，若有需要離開上海的人員可以申請，審核後會出具離滬證明，但僅在六個小時內有效。同時嚴禁藏匿夾帶無憑證人員、非法營運等違法違規行為，一經發現，依法處置違法違規行為。

為了控管外出人數，上海也採取分流措施，同一個行政區的不同社區可外出的時間並不相同。此外，不同行政區發放的通行證使用規定也不盡相同。

普陀區長壽路街道辦的通知說，這個臨時出門證是每戶一證，每日每證僅允許一人出入一次，每次限外出兩小時，活動範圍僅限本街道轄區。18日下午是本社區可以在指定超市線下購物的時間，居民可憑臨時出入證和購物邀請卡進入聯華超市（新澳門 路店）購物，邀請卡僅能使用一次，用後當場回收。

為避免人群聚集，街道辦還將各社區各樓棟進入超市購物時間分成四個時段。請大家在指定時段前往超市購物，主動出示兩證（通行證與邀請卡），佩戴口罩，測溫、掃場所碼後進入。

有網友說，進賣場購物得憑「邀請卡」，還是第一次看到，有如高檔名牌的新款產品發表會，但也能理解疫情 下什麼事都有可發生。還有網友稱，儘管繁瑣，能出門總比關在家裡好，不少人紛紛拍照留下封城一個半月後出門購物的畫面。

上海市衛健委19日通報，18日新增本土新冠肺炎確診病例82例和無症狀感染者637例，均在閉環管控中發現，另新增本土死亡1例。截至18日，上海封控區人口降至79萬人；管控區人口約271萬人；防範區人口則是1980萬人。